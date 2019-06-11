一天喝5杯紅茶！20多歲E奶妹「慘得OO病」　醫：胸部越大機會越高



▲有研究發現，胸部越大的女生，罹患OO病的機會越高。（示意圖／取自librestock）

網搜小組／綜合報導



擁有傲人豐滿上圍，走在路上不僅吸引男生目光，還會迎來同性的羨慕眼神，但其實暗藏的健康問題也不少！營養師宋明樺分享，自己的高中女同學160多公分，體重40幾公斤，卻擁有E罩杯好身材，雖然高中畢業後就鮮少聯絡，但對方得知她鑽研營養方面，某日聚餐對方開始詢問她營養方面問題，本以為是替雙親問，後來才得知對方在20多歲時就被診斷出罹患「OO病」，讓她超吃驚。

營養師宋明樺在《醫師好辣》節目中指出，女同學在20多歲剛出社會時因工作繁忙，常常需要加班、熬夜，因而導致飲食不正常，「那陣子她特別覺得容易累，很愛喝含糖飲料，一天要喝5大杯含糖紅茶」，原以為身體一直需要這些糖分，因此狂喝猛灌，直到某天坐在辦公桌前放空，發現飲料罐上的成分小字自己卻看不清楚，以為眼睛有問題就醫檢查，才輾轉發現自己罹患糖尿病。她也提醒，千萬別仗著自己年紀輕能逃離這些疾病，當身體或生活飲食出現劇烈變化，人體會出現某些反應提醒你。



▲醫師指出，女生胸部越大，罹患糖尿病的機會越高。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

不只愛喝含糖飲料易罹糖尿病，胸部太大也會提升染病機率！乳房外科醫師黃柏榮也在節目中指出，加拿大曾有研究找來9萬2千多名女性受測者，其中有1千800多名女子罹患第二型糖尿病，研究回朔性的調查她們年輕時的乳房大小，結果發現，年輕時胸部A罩杯的女性罹患糖尿病的機會越小，沿著A、B、C、D罩杯追溯，「你會發現罩杯越大，得糖尿病的風險越高」。

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別以為胸部大是乳腺多，黃柏榮解釋，女性的胸部大小與「脂肪比例」有關聯，當你挺著傲人雙峰時，代表脂肪多，自然而然BMI值會受到影響，務必注意。

該研究由加拿大多倫多聖麥可醫學中心調查美國9萬2千多名女護士，平均年齡為38歲，其中有近1千800多名在10年內依序罹患第二型糖尿病。回朔性的調查她們在20歲時的胸部尺寸發現，罩杯A的女性罹患糖尿病的人最少，而B罩杯染病風險為A罩杯的2倍，C罩杯提升至4倍，至於波霸D罩杯則為5倍。有學者推測，乳房大多由脂肪所組成，然而脂肪對荷爾蒙很敏感，因此胸部早期的發育可能與胰島素抗性有關。但也有不少美國學者認為，肥胖才是罹患糖尿病的關鍵原因。