每天44人罹大腸癌！醫曝「4大風險因子」：有年輕化趨勢

▲大腸癌可以藉由定期接受篩檢而早期發現並治療的一種疾病。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大腸癌是10大癌症發生人數第2名，平均每天有44人罹患大腸癌，且近年國內與國外的醫學統計數字上看到大腸癌有年輕化趨勢。醫師指出，大腸癌風險因子包含「肥胖、缺乏運動、抽菸以及大腸直腸癌家族史」等，但大腸癌是可以藉由定期接受篩檢而早期發現並治療的一種疾病。

依據國健署癌症登記資料顯示，110年大腸癌新診斷個案有1萬6,238人，發生率為每十萬人38.4人，而根據衛福部112年死因統計有6,791人死於大腸癌。

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台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌指出，大腸癌早期並無症狀，在門診中遇到有明顯症狀而來的病人，檢查後常常都已經是中晚期大腸癌，治療起來複雜且困難，且根據近年國內與國外的醫學統計數字發現，大腸癌有年輕化趨勢，統計顯示全國45∼49歲大腸癌發生率由2010年每十萬人40.63人上升至2021年48.18人。

值得留意的是，大腸癌可以藉由定期接受篩檢而早期發現並治療，根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90%以上，相反的，如果大腸癌進展至第四期才診斷出來，5年存活率只剩15∼16%，根據歐美國家經驗，每一至二年接受糞便潛血篩檢約可下降18~33%的大腸癌死亡率。

對此，國健署也進一步放寬大腸癌篩檢資格，原本的公費篩檢僅針對50∼79歲民眾，但自今年1月起，已放寬提供45~74歲民眾及40~44歲且其父母、兄弟姐妹、子女曾患有大腸癌民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查服務，如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查。