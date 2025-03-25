快訊／「涮樂和牛」食物中毒案驗出諾羅！疾管署採檢5廚師也中招

▲宜蘭縣衛生局組成專案團隊前往「涮樂和牛」羅東店進行調查。（圖／記者游芳男翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

知名連鎖吃到飽火鍋「涮樂和牛」驚爆食物中毒事件，宜蘭羅東店15日試營運，卻陸續傳出民眾上吐下瀉、掛急診等情況。疾病管制署今（25）日公布最新採檢結果，總計採檢17個檢體，其中有10人驗出諾羅陽性，分別是5名發病個案、5名內外場廚師，後續環境、食材檢驗還在由地方衛生單位進行中。

根據宜蘭縣衛生局資料，「涮樂和牛」食物中毒案件通報發病人數共計有63人，其中有33人曾就醫，個案發病時間皆集中於3月15至16日。案件發生後隨即向疾病管制署申請流行病學調查支援，組成專案團隊於21日上午前往該餐廳完成現場調查。

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疾管署副署長曾淑慧表示，目前為止總計採檢17個檢體進行檢驗，其中5個發病個案，5名廚師驗出諾羅陽性，廚師分別是3名內場、2名外場。

曾淑慧強調，目前相關檢驗仍在進行，除患者檢體，食藥署與衛生局也有採集環境與食物樣本進行檢驗，另也設計問卷調查，了解顧客實際食用的食材種類，綜合流行病學調查來判斷感染來源，若有進一步報告還會再對外說明。

根據疾管署最新統計，國內今(2025)年第12週(3月16日至3月22日)腹瀉門急診就診 186,708 人次，較前一週213,782人次下降12.7%，雖然全國腹瀉門急診就診人次雖呈下降趨勢，仍為近5年(2021至2025年)最高。

另全國近四週(第9週至第12週)共接獲 176 起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計 107 起，以檢出諾羅病毒(104件，占97.2%)為多。

提醒民眾務必落實手部、飲食衛生及環境消毒清理，如有水瀉、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫及落實生病在家休息；餐飲及旅宿業者務必加強環境衛生及員工健康管理，確保員工及民眾健康。