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B群分8種！功效、適合對象一圖看　自測「最佳服用時間」

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▲▼B群,營養保健品,保健食品。（圖／記者林緯平攝）

▲維生素B群可分3種類、共8種，其功效與適合對象大不同。（示意圖／記者林緯平攝）

文／Cofit營養師張宜婷

近年來諮詢發現幾乎每個人都有在補充維生素B群，那大家知道維生素B「群」有哪些嗎？該早上吃還是晚上呢？吃了排尿會黃黃的是沒有吸收嗎？今天營養師一次替大家解決這些問題！

維生素B群可分三種類別

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▲B群分8種！功效、適合對象一圖看　自測「最佳補充時間」。（圖／公關提供）

維生素B群補充時間？

維生素B群是水溶性的維生素，所以在補充時不需特別搭配油脂就可以吸收，因此飯前飯後都可以唷！

常常有人因為提振精神而補充維生素B群，結果發現吃完反而有嗜睡的情形，這代表你的體質是適合在晚上吃B群的唷！B群中的維生素B6會幫助色胺酸轉化成神經傳遞物質血清素，再進一步轉化成褪黑激素，也就是幫助睡眠的荷爾蒙。

如果不知道自己是哪種體質，建議大家先從嘗試早上補充的方式，才不會反而影響睡眠唷！

空腹吃會反胃正常嗎？

如果空腹吃會有不舒服，可能代表個人體質是胃部比較敏感或是比較虛弱，建議可以改到餐後補充唷！

排尿變黃、嘴巴有異味是正常嗎？

排尿造成尿液變黃的主要是維生素B2，因為B2溶於水中會呈現螢黃色。另外也有少數的民眾有提到吃完B群嘴巴會有一股味道，主要是因為維生素B1屬於含硫化合物，具有類似大蒜的臭味！

如何挑選B群呢？

可以依照圖表上對應的症狀來補給，記得一開始的補給建議從早餐上開始補充，確定自己身體對於B群的適應性為何！
營養品的挑選大原則：

1. 小綠人標章（有認證、衛生署字號）
2. 標示保存期限及使用方式
3. 標示產地、製造商及地址
4. 包裝完整，不透光
5. 服用藥物者，購買前諮詢醫師或營養師

▲B群分8種！功效、適合對象一圖看　自測「最佳補充時間」。（圖／公關提供）

提醒大家一定要先以日常飲食的均衡度為主，補充品為輔，才是解決身體不適的根本之道唷！

本文經授權轉自：Cofit B群到底要什麼時候吃？吃完B群排尿變黃正常嗎？

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

關鍵字： 飲食健康 B群 維生素 Cofit 營養師張宜婷 色胺酸 血清素 褪黑激素 保健食品 尿黃

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