寶寶出生緊抓台大醫　「小手牽大手」珍貴影片曝

由 Jin-Chung Shih 發佈於 2025年3月27日 星期四

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科醫師施景中分享接生時，寶寶緊緊握著小兒科醫師的手，「小手牽大手」的溫馨影片獲得超過1.6萬人按讚。

▼寶寶緊握小兒科醫師的手。（圖／翻攝施景中臉書）

施景中近日在臉書說，寶寶出生後，由於呼吸有點費力，找來小兒科醫師待命，小兒科醫師一邊協助擺位（讓呼吸道暢通）刺激，另外一隻手拿著氧氣罩。

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施景中表示，沒想到寶寶就緊緊握著小兒科醫師的手，醫師手上上下下擺動，小孩子的小手也跟著一起擺動，好像表達對醫師完全的信任，「或是代表他喜歡這位醫師，叫她不要走？（兒科醫師想甩都甩不掉）。」

施景中指出，那模樣實在是太可愛，所以他央求爸媽讓他分享，也獲取對方同意，「這小孩當時轉來的時候，有嚴重的胎兒水腫，沒想到後來就完全好掉了。生命是美麗的，我的一群學生也在旁邊見證著生命的奇蹟，同時分享這個喜悅。」

根據影片，只見寶寶緊抓著醫師的手，並伴隨洪亮的哭聲，讓其他醫護人員直呼「他喜歡妳」。許多網友留言，「好珍貴的畫面」、「小手牽大手，真溫馨」、「好久沒聽到的嫩嬰哭聲，祝福寶寶健康長大。」