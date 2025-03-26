久坐、打呼、愛加班　9個日常習慣可能害你「好傷心」

▲日常小習慣可能會累積成大問題，但只要做些簡單調整，就能有效降低心臟疾病風險。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

年紀漸長的你是否也開始關心起自己的心臟健康？說到危害心血管的因子，不少人直覺想到的會是垃圾食物、缺乏運動或有不良習慣；但其實有些看似無害的日常行為，反而正在無聲無息地增加心臟相關疾病的風險？外國網站《Bright Side》整理出9個令人意想不到的影響，趕快一起來了解並且學習如何改善，讓自己的心臟更健康！

1、經常不吃早餐

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有研究顯示，習慣性不吃早餐的人，較容易罹患高血壓、肥胖及心臟病。想保護心臟不妨試著做以下3點。一、每天早上吃一份營養豐富的早餐，如燕麥、雞蛋或果昔。二、避免高糖穀片，選擇高纖維、高蛋白的食物。三、忙碌時，可簡單吃香蕉配花生醬或希臘優格。

2、忽略牙齒健康

口腔健康不只要關注蛀牙問題，牙周病更是與心血管疾病息息相關，這是因為口腔細菌可能進入血液、引發動脈發炎，進而增加心臟病風險。因此要養成每天早晚刷牙、使用牙線的好習慣，保持牙齦健康。另外至少每半年洗牙一次，定期檢查口腔狀況。平時則多留意牙齦是否有出血或紅腫，這可能是牙周病的警訊。

3、忽視打呼問題

打呼可能不只是睡眠問題，而是睡眠呼吸中止症的徵兆，會導致血氧降低，提高高血壓、中風和心臟衰竭的風險。如果經常大聲打呼或晨起仍覺疲憊，請向醫師諮詢睡眠檢測。打呼者可試著側睡，有助於改善呼吸，避免仰睡。很重要的一點是，謹記維持健康體重，過重可能加重打呼情況。

4、缺乏社交活動

許多人不曉得長期的社交孤立與孤獨感，其實是會增加心臟病與中風風險。試著與家人朋友聯繫，維持人際關係。也可以選擇參加有興趣的小組或社團，幫自己增加社交機會。或是透過志工活動與人互動等，都能培養歸屬感。

5、久坐不動

久坐不只是會讓人變胖，研究發現，長時間坐著不動的人即使有規律運動，仍可能提高心臟病風險，並影響血壓與膽固醇。想保護心臟記得每30～60分鐘就站起來活動一下，可以設定鬧鐘提醒自己；如果有辦法的話不妨使用站立式辦公桌，或嘗試站著開會。另外是每天設定至少走1萬步的目標，保持活動量。

6、吃太多不健康食物

長期攝取高糖、反式脂肪及精緻碳水化合物的食物，會引發慢性發炎，進而提高心臟病風險。想要心臟健康的人請改採低發炎飲食，如多吃蔬果、堅果、種子類食物；減少攝取高糖零食、油炸食品及加工肉品。多吃具有抗發炎功效的食物，如莓果類和富含Omega-3的魚類會有幫助。

7、工作時間過長

世界衛生組織（WHO）和國際勞工組織共同的調查報告指出，每週工時超過55小時，與中風和心臟病風險增加有關。努力工作之餘也記得要守護健康，不妨試著設定工作與生活的界線，避免過勞。告訴自己工作時要適時休息，減少壓力累積；下班後則參與能讓自己放鬆的活動，紓解壓力。

8、長期便秘

便秘已經很不舒服了，竟然還會影響心臟健康？依最新研究發現，慢性便秘可能增加心血管疾病，如心臟病發作與中風的風險。想要「嗯嗯」順暢，記得多攝取高纖食物，如蔬菜、水果及全穀類。多喝水能保持腸道順暢；規律運動，幫助腸道蠕動，這些老生常談是需要真正落實的。

9、睡眠品質不佳

長期睡眠不足可能導致高血壓、肥胖和糖尿病，而這些都是心臟病的危險因子。所以每晚請至少睡滿7小時，讓身體充分休息。養成固定的作息，而且即使是假日也需要保持一致。為自己建立舒適的睡前儀式，如放鬆音樂或泡熱水澡，也有助於提高睡眠品質。

●本文僅供參考，不能取代專業醫療建議。如有健康疑慮，請諮詢醫師。