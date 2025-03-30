不是坐完月子就好了！醫曝「第五孕期」5大困擾　恐害產後憂鬱

▲醫師提醒，女性生產還有第五孕期，若沒好好被照顧，恐面臨產後憂鬱。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

記者趙于婷／台北報導

女性從懷孕到生產的孕期，不是月子坐完就結束了！其實現今還有所謂的「第五孕期」。婦產科醫師陳保仁指出，第五孕期主要是「產後延伸照護」，時間在產後7週至6個月，這時期的產後媽媽會陸續遇到包括「皮膚頭髮、身心壓力、體態身材、親密關係和人際關係」等五大困擾，若這時期沒有好好被照顧，可能演變成「產後憂鬱症」。

女性懷孕後，會陸續歷經第一孕期（懷孕未滿13週）、第二孕期（懷孕13週未滿29週）、第三孕期（懷孕29週以上）三個階段，並在產後坐月子期間進入第四孕期，而產後7週至6個月則定義為第五孕期，在不同階段對應不同的女性健康需求，尤其第五孕期的照護和整個懷孕過程同樣重要，都需要持續被好好照顧。

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陳保仁說，女性在坐月子結束後，可能會面臨漏尿、掉髮、肌骨疼痛、情緒波動以及體態恢復等各種困擾，而這時期同時還要面臨照顧新生兒的壓力，若沒有好好持續注意自身狀態，可能導致身體落下病痛，甚至演變成產後憂鬱症。

陳保仁也特別列出第五孕期最常見的「五大困擾」。他直言，過去很多人認為產後問題只要不太嚴重，就可以不用過度關注，甚至認為「哎呀！生小孩就是這樣」，但其實女性都應該好好把握「第五孕期」的產後黃金修復期。

【第五孕期常見五大困擾】

1.皮膚頭髮：女性在孕期間，荷爾蒙雌激素和黃體激素會增加，產後又會急遽下降至正常範圍，這時容易導致孕斑、產後大量落髮，而孕期間肚子變大、增重太快，腰腹大腿則可能也出現妊娠紋。

2.身心壓力：產後荷爾蒙急遽變化，加上照顧寶寶的繁忙、疲累等生活累積種種的煩惱，都可能讓產後媽媽感到緊張焦慮或情緒低落，這時可能也會出現思考變慢、注意力差，甚至發展為憂鬱傾向，導致產後憂鬱症。

3.體態身材：孕期肚子變大、體重增加的體態改變，會導致產後可能面臨靜脈曲張、皮膚或肚皮鬆弛、乳房變形、陰道鬆弛或漏尿問題，而產後瘦身不易也是不少產後婦女最在意的問題。