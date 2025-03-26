食物中毒、腸胃炎頻傳　醫曝「兩者差別」出現3跡象快就醫

▲食物中毒和腸胃炎都會出現腹瀉症狀。（圖／達志／示意圖）



記者趙于婷／台北報導

近期「食物中毒、腸胃炎」事件頻傳，雖然表現出類似的症狀，如腹痛、嘔吐和水狀腹瀉，但成因及應對方式都不同。醫師指出，食物中毒是吃了有害細菌、病毒或毒素的食物，而腸胃炎多由病毒引起，如諾羅病毒、輪狀病毒，建議不管是哪一種問題，只要出現3大跡象要盡快就醫。

台北市立聯合醫院中興院區急診科主任洪子堯指出，食物中毒通常由食用了含有有害細菌、病毒或毒素的食物引起，如肉類、海鮮未煮熟或食物保存不當，例如寶林茶室食物中毒事件，就是由於食物不當處理導致，而食用受污染食物的多數人會出現程度不一的症狀，通常影響2個以上的人。

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至於腸胃炎（胃腸型感冒）多由病毒引起，如諾羅病毒、輪狀病毒，主要是通過接觸受污染的物體或人糞口方式傳播，且酒精無法有效殺死這些病毒，需要使用肥皂和水徹底清潔雙手。

不過若出現腹痛、嘔吐、水狀腹瀉等症狀，洪子堯提醒要留意3大跡象，第一是「脫水跡象」若持續嘔吐或腹瀉導致口渴、少尿、皮膚乾燥等；第二是「劇烈或持續腹痛」是腹痛劇烈或不間斷，或大便中有血或膿，可能需要抗生素治療；第三是「高燒」體溫超過38.5°C，尤其症狀持續不緩解，若出現以上跡象要盡快就醫。