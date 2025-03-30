每年增2.5萬糖尿病患！糖胖症死亡風險飆7倍　醫：減重5％都有用

▲葉俊麟醫師強調，「糖胖症」患者務必積極減重，減重視同救命，刻不容緩。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

糖尿病盛行趨勢勢不可擋，據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，每年以2萬5千人的速度持續增加，且BMI> 27的「糖胖症」患者死亡風險是一般民眾的7倍。門諾醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師葉俊麟強調，「糖胖症」患者務必積極減重，減重5％即可改善疾病，減重視同救命，刻不容緩。



肥胖會導致胰島素阻抗性更高，使血糖更難控制。葉俊麟醫師表示，第二型糖尿病患者近8成有過重或肥胖的情形，與一般體重的糖尿病患者相比，「糖胖症」患者發生心血管疾病，如心肌梗塞、腦中風等的風險比值要高出1.3倍，死亡風險更是增加2.6倍。

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減重的核心不只是降低體重數字，而是有效減少脂肪，特別是腹部的內臟脂肪。醫師指出，內臟脂肪與慢性發炎、動脈硬化以及三高（高血壓、高血糖、高血脂）等問題密切相關，過多的內臟脂肪會進一步惡化糖尿病病情。透過減重，能改善身體的代謝狀態，降低內臟脂肪，改善胰島素敏感性，使胰島素能夠更有效地發揮作用，進而降低血糖水平。因此；建議糖尿病患者理想BMI應維持在18.5-24之間，男性腰圍應小於90公分，女性腰圍應小於80公分。



葉俊麟醫師表示，除少吃多動規律降低體重外，部分藥物還可調節血糖、降低食慾，透過藥物機轉增加飽腹感、延緩胃排空，減少餐後脂肪顆粒的釋放、降低血液脂肪水平，更可直接作用於脂肪組織，減少脂肪合成和內臟脂肪厚度，降低心血管疾病發生機率。

減重5％至10％即可顯著改善胰島素敏感度，降低血糖值，甚至減少對藥物的依賴。醫師提醒，均衡飲食、規律運動與健康生活習慣，是成功減重的三大關鍵。每天 30 分鐘的中等強度運動，如快走或騎腳踏車，能有效促進代謝。



葉俊麟醫師強調，糖尿病不可怕，可怕的是忽視健康訊號。與其視它為負擔，不如將它當成提醒自己養成好習慣的夥伴，醫病間一起努力，朝向更健康的未來邁進。