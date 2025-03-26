ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

LIVE／ETtoday健康雲大師講座陳適安開講　心律不整預防與治療

生活中心／台北報導

東森栢馥全健康服務中心今（26日）下午2時30分舉辦健康講座，主題為「小鹿亂撞：心律不整的預防與治療」，特別邀請國內心臟醫學權威、台中榮民總醫院名譽院長陳適安醫師擔任主講人，與東森VIP會員分享心律不整的預防與治療相關知識，幫助大眾了解如何維護心臟健康，《ETtoday健康雲》也將直播講座精彩內容。

陳適安深耕心律不整治療與研究逾30年，專注心房顫動病理生理機轉探討，在心房顫動電燒術發展上具國際領導地位，並致力培育心律不整專科醫師，提升台灣及國際醫療水準。

陳適安畢業於高雄醫學院（現為高雄醫學大學），自1986年起從事心臟內科臨床服務與研究。1999年與法國波爾多大學Haissaguerre教授分別提出心房顫動可能源於肺靜脈異位跳動，並可透過電燒手術治療，成為全球突破性發現，開啟心房顫動治療新里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2000年陳適安提出「非肺靜脈起源性心房顫動」理論，並首度應用頻譜分析技術輔助電燒手術，有效提升手術成功率。2006年，應美國心律學會邀請撰寫非肺靜脈心房顫動的鑑別診斷與治療方式，國際醫界稱為「台北方法」。

陳適安自2021年接任台中榮總院長以來，推動智慧醫療，改善急診壅塞問題，將24小時滯留率降至不到1%。台中榮總2023、2024年連續獲美國《新聞週刊》（Newsweek）評選為「全球最佳智慧醫院」前300名，為台灣唯一入選醫院，為國內醫療數位轉型立下重要里程碑。

陳適安下午將在東森栢馥全健康服務中心開講，主題為「小鹿亂撞：心律不整的預防與治療」，講座中陳適安將分享心律不整的預防與治療相關知識，幫助大眾了解如何維護心臟健康，​有興趣的民眾也可於《ETtoday健康雲》線上收看直播，共同關心心臟健康議題。

▲台中榮總,陳適安。（圖／記者白珈陽攝）

▲心臟醫學權威陳適安下午將在東森栢馥全健康服務中心舉辦講座。（圖／ETtoday資料照）

蕭敬騰重現：她是我老婆　與Summer互動超甜

關鍵字： ETtoday健康雲 陳適安

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

食物中毒、腸胃炎頻傳！醫曝「兩者差別」出現3跡象快就醫

LIVE／ETtoday健康雲大師講座陳適安開講　心律不整預防與治療

14歲男腎移植「1個月突失明」　醫揪出罕病「aHUS」

長庚研究：免疫細胞「挨餓」增強抗癌效果　鼻咽癌患者腫瘤消失

國際自行車展、運動及健身展規格新高　兩成國外參展商、買主3500

每天一杯濃咖啡恐害骨鬆！營養師示警「5大風險行為」

久坐、打呼、愛加班　9個日常習慣可能害你「好傷心」

喝水也會胖的女子瘦了18公斤　醫破除減重迷思公開秘訣

遭爆外遇生子！台大感染科權威黃立民喊不回應：接送的是朋友小孩

讀者迴響

回到最上面