公園開花害她過敏「3症狀上身」　醫揭成因：不見得免疫力差

▲過敏時常出現打噴嚏、流鼻水、眼睛癢以及皮膚紅腫等症狀。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

春天一到，過敏問題時常困擾許多人，打噴嚏、流鼻水、眼睛癢以及皮膚紅腫等症狀，使過敏體質的人群倍感困擾。醫師分析，過敏的成因包含環境、遺傳以及不健康的生活方式等多種因素，且現代生活方式的改變可能導致免疫功能失調，建議過敏人群在花粉濃度高時採取適當防護措施，也要注意室內環境衛生及濕度管理。

根據新華社報導，每年3月許多人都會受到春季過敏的困擾，家住北京西城區的李女士分享，她約10年前開始頻繁過敏，從最初僅需滴抗過敏眼藥水，到如今必須服用抗過敏藥。

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今年3月，她再次經歷眼睛癢、打噴嚏、鼻塞等症狀。經檢查，她的主要過敏原是圓柏花粉，而她家附近的公園正種植著大量此類樹木。根據北京同仁醫院的數據，春季花粉播散期間，過敏症狀患者的就診人數顯著增加。

首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院主任醫師馬婷婷指出，因吸入外界花粉引發的「花粉症」為常見的過敏性疾病，患者吸入或接觸花粉後，可能出現鼻子、眼睛及咽部等不適，嚴重時甚至會呼吸困難。

廣西壯族自治區婦幼保健院過敏性疾病科副主任醫師馮燕華說，溫暖潮濕氣候容易讓霉菌和塵蟎滋生，這些過敏原與花粉過敏症狀相似，尤其在「回南天」增多時更為明顯，她提醒塵蟎過敏可能影響兒童的生長發育，黴菌過敏則可能引發嚴重的呼吸問題。

一些患者將過敏歸因於「免疫力差」所致，馬婷婷解釋，過敏患者的免疫系統會將無害的花粉視為「有害物質」，從而引發過敏反應。馮燕華進一步分析，環境因素、遺傳體質等皆可能影響過敏的發生，並指出現代生活方式的改變可能導致免疫功能失調。

避免接觸過敏原是預防過敏的關鍵，專家建議過敏人群在花粉濃度高時採取適當防護措施，也要注意室內環境衛生及濕度管理。

此外，春季也是感冒容易發生的時期，由於過敏與感冒症狀相似，馬婷婷建議患者如症狀嚴重應及時就醫，並慎重選擇過敏用藥。

馮燕華強調，抗過敏需要持之以衡，運用科學的方法和足夠的耐心，方能達到控制過敏的效果，了解自身的過敏原，並盡量避免接觸，是對抗過敏的關鍵步驟。