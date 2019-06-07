一個人過很爽！「超懶得談戀愛」星座Top5　你也覺得很麻煩？



▲你已經習慣一個人過爽爽了嗎？（示意圖／取自LibreStock網路）

文／亞提米斯

「草食男、草食女」的形容詞來自於日本，形容的是這類的人往往把注意力都放在自己身上，打點美好的衣著、保養自己的外表，相當的用心在愛自己、用心過自己的生活，對於和工作競爭沒有什麼太多的心思，對談戀愛、性愛方面更是沒有太多的興趣，只想過好自己的舒服生活，就像乖巧的綿羊和兔子，哪些星座的人容易變成這樣的狀況，懶得談戀愛、只想好好過自己的悠閒生活呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽、金星星座

★水瓶座：

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3C商品越來越進步，很多心情和注意力都在打電玩和吸收新資訊，愛情就先放一邊吧！

有一部份的水瓶座是還滿容易走向這種草食型的生活型態，很多水瓶座其實不是沒有能力與別人競爭，而是他們不認為這樣的競爭能夠為人生當中增添怎樣的美好，像是太多的勾心鬥角、或是每天都在計劃著要怎麼去超越別人，對很多水瓶座來說其實是一種挺痛苦的事，他們的人生需要的是一種自在逍遙的生活型態。

在生活安定之後，這一類水瓶座就容易把心思放在3C商品上面，以往可能要被綁在電腦前頭不能離開，但現在的3C商品是越來越進步，水瓶座不見得一定得要綁在電腦前面，拿著手機、平板電腦、相機就可以出門去做自己想做的事，拍拍照片、看看大自然、享受自己的生活。

不需要特別去在意誰，只要在意自己過得好不好就可以了，這類的水瓶座有時候會邀朋友一起去看看電影、喝喝茶、聊聊別人的戀愛八卦，卻對於愛情這件事用一種冷處理或低溫以對的態度，因為這類的水瓶座都知道，如果談戀愛的話，有很高的機會要放棄這樣的輕鬆自在生活。

這類的水瓶座其實也沒有太多時間去談戀愛，他們的生活也排得滿滿的，下班之後幾乎都是自己的活動，不管是沉迷在藝文生活、個人保養、拍照寫心得或是玩電玩等等，他們有太多打發時間又有趣的事情，愛情是插不太進他們的生活，甚至於是連撥點時間出來談戀愛都沒空。

這算是一種拒絕談戀愛的行為嗎？其實倒也不是，水瓶座還滿隨緣的，他們不會拒絕談戀愛，只不過這類的水瓶座心思很難放到愛情上頭，他們的人生有太多「好玩」的事物等著他們去玩，愛情不見得會是他們想選擇的，加上很多水瓶座在愛情方面本來就是「冷底的」，他們向來就傾向順其自然，只是在沒有空發展戀愛的情形下，愛情當然也就不會有任何的成長機會，就算別人猛放電，這類的水瓶座也很難接收得到。

從另一個角度來說，這類的水瓶座也是過得很充實，沒有愛情對他們來說也不見得是一種遺憾，雖然偶爾會哀個幾聲孤家寡人，你卻會發現他們大部份的時間都過得自在逍遙、快樂到令人羨慕。



▲當處女座懂得好好愛自己時，就沒時間管別人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★處女座：

好好愛自己的時候，就是把心思都放在自己身上，當然沒有時間去管別人。

處女座天生有種鑽牛角尖的性格，用在好的地方也就是一種極度的專注與認真。在這個時代裡頭越來越多人提倡要「愛別人之前要先對自己好一點」，處女座如果決定要對自己好一點的話，就會開始把心力都集中在自己身上。

像是開始覺得自己身材不夠好需要減肥，臉蛋哪些部份需要一點微整型，這是個本身就是完美主義路線的星座，他們的眼光會集中在他們所在意的事物上，如果一個處女座注意的是自己過得好不好、過得快不快樂，那麼這樣的處女座就會開始用心讓自己過得更好。

大部份的處女座都知道自己很容易精神緊張而累積壓力，工作是第一個會先放下的、愛情往往就是下一個。不少處女座為了工作表現好、愛情順利甜蜜而會花下不少心思，同樣的、當處女座不再以工作、愛情為優先的時候，這樣的處女座是不會花太多心思在工作上的，基本上就是能交差就好、能準時下班最重要。

處女座很會照顧人，所以往往他們如果要照顧自己的話也不困難，他們會專心在他們有興趣的事物上，所謂的「鑽研」或許就是「鑽牛角尖」的一種美好說法，這樣的處女座會去發展自己的興趣並且深入。

那麼，愛情呢？處女座本身就不是一個積極型的星座，在愛情上他們比較偏向被動或是害羞的一類，如果習慣了自己的生活，有些處女座是會忘記要談戀愛的這回事，或者是一想到要談戀愛就覺得很累，因為不少處女座向來都是勞心勞力談戀愛，光是回想以往談戀愛的那種付出就覺得疲勞，這類的處女座就會不願意去思考談戀愛這回事。

或多或少對於處女座而言，草食生活當然好像缺了一塊挺重要的部份，但處女座很懂得怎麼讓自己「忙著休息」，或許有一部份是一種逃避，只是在下班之後，讓自己生活得很舒服倒也不是壞事，處女座很容易累積壓力本來就需要減壓、享受身心自在的生活很重要，但他們也很清楚一天只有24個小時，想要減壓放鬆就不見得有空去管到愛情這回事。



▲金牛座享受美食，每天都過得很舒服，至於愛情「再說吧」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★金牛座：

把心情都放在照顧自己、享受美食、讓每一天都過得很舒服，愛情就慢慢、慢慢來吧！

如果說這是一種投資自己的行為，那麼金牛座絕對很樂意。這是個物質主義很重的星座，倒不是說金牛座貪錢或是只喜歡名牌，而是拿在手上的對金牛座才算是一種獲得，爭權奪利有時候對金牛座來說是太疲勞的事，除非能夠讓金牛座賺大錢，否則不少金牛座對工作是沒有太多興趣的，特別是如果投資賺的比上班多，那就是上班找時間搞投資做股票，工作只要不出什麼亂子就好，一份固定收入不拿白不拿囉！

很多金牛座很會過生活，他們或許強調自然、或許對於生活品味都很重視，對美食也相當的愛好。能夠準時下班的話，懶得下廚就是跟朋友一起去找美食，喜歡下廚的就是找尋好食材來做料理，甚至於學著電視上頭做名廚教授的食譜，不少金牛座的手藝相當的好，只因為他們把吃美食和做美食當成一種興趣，更高檔路線的金牛座就可能走向品酒一類的方面。

有些金牛座的自我投資是在於他們外表上，金牛座當然會希望自己是美美的，他們會去選最好的保養品、最適合自己的衣服配件幫自己搭出最美好的那一面，金牛座本身對於「美」是很有概念的，當然這些也難不倒金牛座。

愛情呢？金牛座談戀愛本來就不是走快速路線，有時候還會沒有接受到別人放出的電波，對於別人的示好當作全然不知，或是覺得那就慢慢來就好，在戀愛的態度上是溫吞緩慢的，加上如果讓自己活在享受人生當中時，這樣的金牛座對愛情的敏銳度會大大降低、簡直就是到了有點麻痺的地步。

吃好的、喝好的、用好的、讓自己變得更美，金牛座可能不是特別去要求自己要對自己很好，而是天生就喜歡這樣過生活，享受體會人生當中的小小幸福，有時候金牛座光是在追求這樣的幸福與美好，就不會去想到還要談戀愛的這回事。

但也不否認的是，有些金牛座算盤也算得很精，投資自己往往是穩賺不賠，投資愛情通常是穩賠不賺，那還是自己先過舒服日子好了，這比愛情實際太多了！



▲巨蟹座曾在感情上受過傷，因此容易縮在自己的世界裡。（示意圖／翻攝自pixabay）

★巨蟹座：

當自己習慣照顧自己的時候，其實這樣的生活也沒什麼不好，穩定安逸一天一天就這樣過去。

跟其他的星座相比，巨蟹座比較可能是因為感情上有過重大傷害，就容易使得巨蟹座呈現出縮回自己世界、自我療傷，然而這樣的自我療傷的生活成了一種安逸的習慣時，巨蟹座也就樂得過起這樣的草食生活。

這本來就是一個很會照顧別人的星座，不少巨蟹座往往容易在愛情中花上很多的力氣在照顧另一半把自己累個半死，當回過頭來照顧自己的時候，才會發現原來自己是長時間忽略了自己，當巨蟹座回到專屬於自己的生活空間時，就會開始安靜的過屬於自己的人生。

愛情對巨蟹座來說是很重要的事情，因為巨蟹座往往很需要溫暖的慰藉，很多巨蟹座喜歡組織家庭、喜歡和樂的感覺，喜歡有個家的穩定的感覺，但如果一個巨蟹座開始把家裡打點好、把注意力放在自己身上、開始學著煮飯給自己吃或是讓自己過著自顧自的穩定生活時，久了會發現，其實這樣的穩定安逸居家生活自己也可以打造得出來，不用去渴求他人的憐憫或給予，自己也可以安安穩穩過生活。

對愛情不是沒有渴望，但通常選擇這樣草食過日的巨蟹座其實是感覺到累了，覺得很疲勞、不太想要快速投入感情當中，比較嚴重點的可能還會覺得自己不適應目前這個時代的愛情相處，只能說原本巨蟹座就有種退縮自保的性格，在面對愛情創傷的時候就會自動開啟這種自我保護機制，自己回到家裡頭好好養傷，可能連朋友都不想見。

通常巨蟹座也不會過得不好，扣掉一開始傷心的那段時間，通常巨蟹座的草食生活會令很多人還滿羨慕的，是種平淡又自在的生活，不少巨蟹座會熱衷在自己的興趣上，不管是做菜或是研究該怎麼活得更健康等等，甚至於是樂在做家事上頭。

安逸的生活久了會讓巨蟹座越來越習慣，雖然會覺得寂寞，不過卻沒有什麼動力主動去談戀愛，有些巨蟹座居家生活久了就很難跟朋友出去燈紅酒綠，還會忘了該怎麼去談戀愛或認識人；或是，戀愛真的太危險了，還需要多點時間準備準備，不過一準備就又花了很多時間在過草食生活就是了。



▲天秤座在愛情裡很理性，不主動、不激動，坐等有人送上門。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

★天秤座：

把自己打點到美好的狀態，就自然會有人上門來，那就好好花時間讓自己變得更好吧！

在愛情當中不主動的星座其實往往也包括了天秤座，這是個不算主動、會評估遲疑才會有反應的一個星座，有時候態度的冷淡或是沉默是因為天秤座的腦袋裡頭在想很多的事，在想該怎麼回應對方的態度才會剛剛好，不會過頭的熱情嚇跑對方、也不會說錯話，說穿了這就是個在愛情裡頭還是可以維持理性的一個星座。

不主動、不激動，沒有感情對象的時候就不會花心思在愛情上頭，天秤座天生就喜歡時尚和美的事物，不少天秤座天生就有著如同偶像明星一樣吸引人的外表，或是把自己打點得很有品味、走在時尚潮流上頭。

向來天秤座在占星學上就與「美感經驗」劃上等號，他們也很懂得什麼是生活美學，怎麼樣才能讓自己總是保持得很有氣質，又能美美地做一手好菜，或是穿著名牌去倒垃圾之類的，到哪裡都是明豔照人，男生可能就是隨時溫文儒雅、氣質高尚。

不少天秤座其實對愛情向來不是很急，不見得是隨緣的心態，天秤座在愛情方面少有主動出擊，他們比較像是做好了美好的陷阱等對方主動踩入，所謂姜太公釣魚、願者上鉤就是最好的描寫，天秤座照樣過著自己安穩的生活，等待直接主動的對象自己上門來。

如果一直沒有對象出現，天秤座也不覺得需要改變這樣的穩定安逸的生活，對自己好本來就是一件很舒服的事情；如果出現的對象不是自己喜歡的，天秤座雖然不會明確拒絕，不過往往會表示現在懶得談戀愛或是對戀愛沒有興趣，給對方一個軟釘子吃，這樣彼此都好下台階。

往往久了就容易給人一種印象就是這樣的天秤座沒有想談戀愛的印象，就宛如是標準的草食族群一樣，他們自己把自己過得很好、又不主動去談戀愛、看起來好像對戀愛沒太多興趣的模樣，只不過，如果是遇上了對的人，天秤座面對戀愛的態度就不會這麼樣的慵懶，對方如果很直接示愛，天秤座的反應也會相當清楚明快。

要遇上讓這一類天秤座覺得是「對的人」的對象時，他們才會想談戀愛，否則這一類的天秤座寧可過著獨善自身的自在日子，也懶得跟不喜歡的對象曖昧談戀愛。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅