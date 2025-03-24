郭瑤琪主動脈剝離搶命中！醫示警死亡率極高　「3症狀」快就醫

▲交通部前部長郭瑤琪。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

交通部前部長郭瑤琪因主動脈剝離緊急送新光醫院急診並緊急開刀，目前在加護病房觀察中。醫師指出，主動脈剝離的死亡率極高，要特別留意若突然出現「劇烈且無法緩解的撕裂胸痛或背痛」、「胸痛伴隨冒冷汗、呼吸困難或昏倒」或「左右手血壓異常」，一定要盡快就醫。

重症專科醫師黃軒指出，主動脈剝離（Aortic Dissection）是指主動脈內膜因某些原因撕裂，血液進入內膜與中膜之間，形成真假腔，導致血流異常，是一種危及生命的心血管疾病，通常發生於中老年人，尤其是50至70歲之間，但近年主動脈剝離在年輕人中的病例逐漸受到關注，若未及時治療，可能引發主動脈破裂、重要器官缺血甚至死亡。



▲交通部前部長郭瑤琪。（圖／資料照）



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大家都熟知的「高血壓」更是主動脈剝離的主要危險因子之一，即使在年輕人中也不例外，持續的高血壓會對主動脈壁施加過大的壓力，導致內膜撕裂。還有「先天性心臟的異常」，如雙葉式主動脈瓣（Bicuspid Aortic Valve）或主動脈縮窄（Coarctation of the Aorta），這些結構異常會改變血流動力學，增加主動脈剝離的風險。

黃軒提醒，主動脈剝離死亡率極高，在發病後的48小時內，每小時死亡率增加約1%，因此一定要留意，如果突然出現劇烈且無法緩解的撕裂胸痛或背痛、伴隨冒冷汗、呼吸困難、昏倒和左右手血壓差異明顯（超過20毫米汞柱），一定要立即就醫。