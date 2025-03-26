嬰染伊科11型發病1週亡！與一般腸病毒差異一次看：新生兒最危險

▲伊科病毒11型VS.一般腸病毒。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情拉警報！今年才短短3個月已經有通報2死1重症，且都是感染「伊科病毒11型」。醫師指出，不同一般腸病毒威脅5歲以下幼兒，容易有手足口病、泡疹性咽峽炎等特殊症狀，伊科引發重症對象主要是一歲以下小嬰兒，又以新生兒最危險，症狀也較無特異性，提醒孕婦、新生兒、照顧者多加注意，如果小嬰兒出現發燒、活力變差、喝奶量下降等症狀要提高警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署25日公布國內新增腸病毒死亡重症個案，是北部未滿1個月早產男嬰感染伊科病毒11型，發病到死亡僅短短一周。值得注意的是，今年已經累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，含2例死亡，均感染伊科病毒11型，重症病例數略高於2021年至2024年同期(介於0-1例)。

伊科病毒和一般腸病毒較為不同，台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅表示，一般腸病毒重症高危險群為「5歲以下幼兒」，會有泡疹性咽峽炎、手足口病等特殊症狀，重症時會有腦炎、心肌炎、肢體麻痺。

至於伊科病毒，呂俊毅說，主要重症對象為新生兒，一般症狀是發燒、活力變差、喝奶量下降，嚴重時可能肝炎、腦炎、心肌炎、新生兒敗血症、多重器官衰竭，又以3個月以下嬰兒最為危險。根據疾管署統計，2012年至今的伊科病毒重症個案，有高達6成為1個月以下新生兒。

呂俊毅指出，這兩種腸病毒都是各年齡層會感染，傳播途徑皆為病人呼吸道分泌物飛沫、接觸或者糞便帶有病毒傳染。但是伊科病毒在成人與大小孩身上就像一般感冒，僅有發燒、不具特異性的疹子，也因此新生兒返家後如果接觸其他帶病毒家人，就可能遭受感染，另在出生過程甚至出生前遭受感染，孕婦也必須注意。

▲小心別讓新生兒感染腸病毒。（圖／疾管署提供）

呂俊毅也提到，過去腸病毒疫情都是4月開始、6月達到高峰，現在尚未達到流行，不過從去年底感染伊科病毒個案增加，今年到目前已經有3起重症且都是感染伊科11型，還有死亡個案，不是過去熟悉會導致重症的腸病毒71型、D68型，是疫情一大警訊。

根據疾管署統計，國內上次伊科病毒個案較多是2018年。呂俊毅指出，如果一種病毒在台灣多年沒有流行，抗體就會消退，台大醫院小兒科在2021年曾經進行研究，針對懷孕媽媽抽臍帶血檢驗抗體，腸病毒D68、克沙奇B型的陽性率較高，但伊科病毒陽性率低，也讓人比較擔心今年可能會有大流行，必須提高警覺。

疾管署提醒，孕婦、新生兒與其照顧者要注意避免接觸生病的人，注意個人衛生與嬰幼兒健康狀況；準媽媽懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生並留意自身健康，產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應告知醫師並與嬰幼兒採取適當隔離；家中成人或幼兒等接觸者亦應落實以肥皂勤洗手，如有身體不適，應避免接觸新生兒，以降低病毒傳播風險。