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年輕女BMI正常卻體脂38%！醫揭「泡芙人」成因

胖,小腹。（圖／達志影像）

▲醫師指出，瘦瘦的「泡芙人」和內臟脂肪有關。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

看起來瘦不代表就一定健康！內分泌新陳代謝專科醫蔡明劼在臉書指出，日前門診遇到一名BMI落在23的年輕女性，但體脂數據竟然高達38%，就是標準的「泡芙人」，這都和內臟脂肪有關，這類人做運動燃脂的速度，趕不上精緻飲食囤積脂肪的速度。

蔡明劼說明，這種泡芙人女生不見得食量大，正餐常常吃不多，吃一點就飽，但是都很喜歡吃精製加工食品，比如麵包、蛋糕、餅乾等，偶爾喝杯含糖飲料，然而這些都會讓血糖劇烈上升。

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蔡明劼說，血糖劇烈上升，胰島素跟著大量釋放，讓血糖跑進肝臟脂肪細胞儲存，然後血糖急降，又引發一波飢餓感，只好又去吃一些點心零食果腹，在這樣惡性循環下，永遠覺得沒什麼吃也會胖。

但也有人疑問，有一些泡芙人都有運動習慣，怎麼還會囤積內臟脂肪？蔡明劼則表示，運動絕對是好的，但是做運動燃脂的速度，趕不上精緻飲食囤積脂肪的速度，而且泡芙人常常肌肉量偏少，導致代謝糖分和脂肪的能力不足，所以運動不能只做有氧，也必須要安排肌力訓練。

而泡芙人的養成並非沒有原因，有時也跟壓力、睡眠不足和酒精有關。蔡明劼表示，壓力大容易讓人暴飲暴食，尤其是喜歡高糖、高油脂的食品，表面上可以用來撫慰情緒，其實這種多巴胺獎勵機制，會讓自己越來越愛吃垃圾食物。

另外，睡眠不足和酒精也會影響內臟脂肪，睡眠不足會導致皮質醇和飢餓素增加，導致大腦更渴望攝取過多熱量。酒精不僅本身含有熱量，還會長時間抑制脂肪燃燒，增加脂肪肝、內臟脂肪的傷害。
 

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關鍵字： 泡芙人 肥胖 體脂

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