接睫毛不敢洗！20多歲OL眼「油脂雪球」狂冒　醫驚：有蟎蟲躲在裡面



▲OL因怕睫毛掉，因此不敢清洗眼部，導致紅腫癢。（示意圖，非本新聞當事人／記者彭懷玉攝）



記者李佳蓉／綜合報導

愛美是女人的天性，而近年來掀起一股接睫毛、霧眉的技術，讓懶女孩們每天能多睡幾分鐘，起床後只要打底畫腮紅，就能擁有完整妝容！但一名20多歲OL因跟風接睫毛，當下覺得眼睛刺癢，隔天睡醒眼睛竟腫了一大包，後來還因為怕睫毛脫落而不敢清洗眼部，導致上頭長了一排密密麻麻的髒東西，醫師看傻「有躲一隻蟎蟲在裡面」。

超夯的接睫毛技術，不僅省去女生們化妝時間，就連素顏雙眼也能超有神，許多女孩們躍躍欲試！但眼科醫師林怡汝在《醫師好辣》節目中指出，自從接睫毛開始盛行後，門診也出現很多因接睫毛造成眼瞼發炎、睫膜炎，甚至長針眼的患者。由於在「嫁接」過程中會使用一些澆水，恐刺激眼睛及眼皮，若當時眼睛已呈現發炎狀態，可能引發更嚴重後果。

林怡汝分享，這幾天遇到一名20多歲、才剛接完睫毛的上班族，接完當下就感覺眼睛癢癢刺刺的，她還以為是正常反應，沒想到隔天起床眼皮腫脹急就醫，發現長了針眼，本身的發炎反應加上嫁接睫毛，可能清潔消毒未做好，又有藥水刺激，導致她眼皮紅腫，痛到睜不開，趕緊給予抗生素才壓制下來。

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回診時，醫師得知女子這幾天都不敢洗眼睛，因為花錢接睫毛，洗了又怕掉，因此洗臉時完全避開眼部。林怡汝說，女子眼睛開始有些結痂或是眼皮分泌物及角質等等，堆疊在她的睫毛根部，「因為我們皮脂腺裡有時會寄生一種叫『蟎蟲』的生物，所以其實這放大看，裡面有躲一隻蟎蟲在裡面」，一旦清潔工作未做確實，住在皮脂腺裡的蟎蟲就會一直吃皮脂腺的分泌物，光想就覺得頭皮發麻 。

林怡汝解釋，蟎蟲入侵的症狀為眼皮常常感覺很癢，尤其到了夜晚不適症狀會更加劇，因為蟎蟲通常在半夜出來活動。若遇該種情況，她也建議患者除了落實清潔工作外，也可以買嬰兒洗髮精「加水稀釋」後，像是洗頭皮般搓搓睫毛。至於站在眼科醫師立場，贊不贊成大家接睫毛？她則認為「我覺得可以接，但是要洗，（睫毛）掉了就掉了。」