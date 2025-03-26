斷片怕猝死！陳適安教「打巴掌」救命超有效　轉醒不急著喝水

▲東森栢馥健康講座邀請陳適安分享心律不整的預防與治療 。（圖／記者徐文彬攝）

記者邱俊吉／台北報導

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康會館今（26日）舉辦第5場「大師健康講座」，主題為「小鹿亂撞：心律不整的預防與治療」，心臟醫學權威、台中榮民總醫院名譽院長陳適安醫師擔任主講人。針對突然昏倒的急救措施，他強調，若發現叫了沒反應，「先打一巴掌再說」，且力道不能太輕，因為打下去後若可恢復意識，對於後續救治大有幫助。

陳適安在健康講座中特別提到，心跳驟停的搶救效果，與搶救是否及時有很大關係，所以當發現有人突然昏倒，除應立刻撥打119求救，同時也要趕緊確認患者意識，而與其輕聲呼喚、拍打，更有效的方式是「用力打巴掌」，不但能迅速判斷病人有無意識，也可避免狀況進一步惡化，若真的打到醒過來，也能使周圍的人稍安心。

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此外，陳適安說，若患者經打巴掌後全無反應，則須立即進行心肺復甦術（CPR），因為心臟一旦停跳，腦部與其他重要器官會在短短數分鐘內遭受嚴重傷害，急救措施愈早展開，病人的存活率愈高。

陳適安並提醒，民眾應充分利用公共場所普遍設置的AED（自動體外心臟電擊器），其操作簡單，稍加訓練即可上手，不僅能自動分析心律，必要時可電擊搶救，能大幅提升患者存活機會。

不少人對於暈倒等類似情形的搶救，都認為應該要趕快給病人喝水，對此陳適安澄清，即使患者經急救後恢復意識，也不要急於給予大量飲水，以防嗆到而產生其他危險。他強調，面對心臟停跳的正確急救步驟，應為用力拍打確認意識、迅速撥打119、實施CPR，並儘速使用AED。

陳適安呼籲民眾，應多參加CPR、AED使用訓練，並留意公共場所AED的擺設位置，以確保面對緊急狀況時可即時應變，有效守護生命安全。

▲參加健康講座的會員對於陳適安演講反應熱烈 。（圖／記者徐文彬攝）