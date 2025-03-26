癲癇患者也能擁抱幸福家庭！專家：規律治療也能好孕

▲成大醫院神經部黃欽威主任（左）、成大醫院家庭醫學部吳至行主任（右）。

【企劃特輯】

每年的3月26日為世界紫色癲癇日（Purple Day），起源於患有癲癇的8歲小女孩Cassidy Megan許下的心願，希望在每年的3月26日，透過身穿紫色服裝及舉辦相關活動，這是一個全球性的活動，旨在提高社會對癲癇的認識，消除誤解，並支持癲癇患者1。

▲成大神經部黃欽威主任指出，根據統計，台灣的癲癇盛行率約1%。

成大神經部黃欽威主任指出，根據統計，台灣的癲癇盛行率約1%2。由於社會對癲癇仍存有許多誤解，許多患者在生活、就業及人際關係上可能面臨困難。黃欽威主任解釋，癲癇（Epilepsy）是由大腦神經元異常放電所引起的一種慢性神經疾病，導致突發性的癲癇發作。其致病原因多樣，包括先天性因素（如遺傳、發育異常）、後天性因素（如腦外傷、中風、腦腫瘤、感染）及結構性問題（如腦部損傷、退化性疾病等）。儘管部分癲癇患者可能具有家族病史，但多數患者的癲癇並非遺傳，而是後天因素所導致。癲癇發作的表現多種多樣，常見的症狀包括：

●大發作（全身性發作）：患者可能會失去意識，眼球上吊，全身僵直並伴隨抽搐。

●小發作（失神發作）：患者會突然恍惚、發呆，持續幾秒鐘後恢復正常。

●局部發作：可能出現肢體不自主抽動，甚至伴隨異常感覺或怪異動作。

癲癇發作可能影響患者的日常生活，甚至帶來安全風險，因此妥善的控制與照護十分重要。黃欽威主任說明，雖然癲癇是一種慢性疾病，但透過規律服藥、良好的生活習慣和適當的預防措施，大部分患者能夠正常生活。

●遵從醫囑服藥：規律服藥可有效降低發作頻率。

●避免疲勞與壓力：充足睡眠、規律作息能降低癲癇發作的風險。

●運動選擇：低風險運動如慢跑、瑜伽、騎腳踏車等是較為安全的選擇，而高風險運動如游泳、攀岩、賽車等則需經醫師評估。

●避免酒精與刺激性物質：酒精、毒品及某些藥物可能誘發癲癇發作。

●工作選擇：部分高風險工作，如：高空作業、重機操作等，較不適合癲癇患者，需依病情評估合適的職業。

許多癲癇患者擔心疾病會影響婚姻與生育，但根據臨床經驗，大部分患者都能夠順利成家並生育孩子。黃欽威主任分享，一位32歲的女性癲癇患者，因擔心遺傳風險而猶豫是否結婚生子，甚至在人際關係上受到排擠。經過長期的治療與觀察，最終，她順利結婚並生育健康的孩子。

黃欽威主任進一步解釋，癲癇的主要致病原因多來自後天影響，並非完全由遺傳決定，因此不會直接影響患者的生育能力與家庭計劃。此外，現代醫療科技已大幅進步，且能在產前或備孕期進行相關基因檢測，懷孕期間，也須隨時追蹤定期回診，主治醫師根據患者情況進行藥物調整，確保母嬰安全。因此，癲癇並不影響患者擁有幸福家庭的權利。

為響應世界紫色癲癇日，國立成功大學醫學院附設醫院於今（3/26）舉辦「守護神經健康，遠離雙重威脅」活動，透過衛教講座提升台灣民眾對於癲癇的認識、打破對癲癇的刻板印象，並推動更友善的就醫與生活環境。黃欽威主任呼籲，癲癇並不可怕，也不應成為患者融入社會的障礙，只要正確就醫、適當的治療及社會支持，癲癇患者同樣可以擁有美好人生。

1【圖文】Purple Day──「謝謝你們對我的不特別」讓我們可以更好｜Jin Hsieh／Yes！Jin 在英國說。畫｜換日線

2 饒敦|癲癇正確診斷與治療| 衛教文章 |台大醫院 |健康教育中心知識庫