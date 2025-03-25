流感脫離流行！上周仍增24重症11死　疾管署擴大用藥到月底

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（25）日宣布流感脫離流行，不過上周類流感就診仍達11萬人次，且新增24例流感併發重症病例，11例死亡。疾管署提醒，近期氣溫雖有回暖，但日夜溫差明顯，民眾應持續留意流感併發重症發生風險，如出現危險徵兆儘速就醫。

疾病管制署今日表示，今年第12周（16日至22日）類流感門急診就診約11萬1百餘人次，與前一周相當，另實驗室監測資料顯示，目前社區流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，惟流感占比下降，綜合評估監測資料，研判流感疫情脫離流行期。

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疾管署指出，上周（18日至24日）新增24例流感併發重症病例，11例死亡，新增病例及死亡個案均以感染A型H1N1為多。本流感季自去年10月1日起截至今年3月24日累計1,176例重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，另死亡病例累計265例。

疾管署提醒，近期氣溫雖有回暖，但日夜溫差明顯，民眾須留意有無出現流感相關症狀，如發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽及肌肉痠痛等，另若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。

疾管署今日也宣布，因應近期類流感疫情趨緩，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」，適用期限至今年3月31日截止，恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病之類流感等病人，仍可使用公費藥劑。