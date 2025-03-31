台灣女性發生率最高！乳癌早期無感　醫示警「6大徵兆」

▲乳癌是台灣女性好發癌症。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

乳癌一直是台灣女性罹癌率最高的癌症，醫師指出，乳癌風險因子包括「老化、基因變異、環境荷爾蒙暴露、家族史、肥胖及酗酒」，發生初期往往沒有症狀，僅部分病人是因自行摸到乳房腫塊、乳頭不正常分泌物或腋下淋巴腫大求診。

台北慈濟醫院血液腫瘤科楊牧峻醫師指出，根據國健署113年12月公布的資料，乳癌是發生率僅次於大腸癌的癌症，雖然乳癌早期手術的五年存活率可以高達99%以上，但若病情進展至晚期，五年存活率將會只剩下40%，若是三陰性乳癌的患者，存活率更可能低至10%。

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楊牧峻說明，過往乳癌可以根據疾病的荷爾蒙受體與HER2受體的陽性、陰性分為四種類型，當病人確診乳癌，會進行腫瘤切片化驗，以病理染色的方式依據腫瘤細胞的表現判定類型，不同類型會使用不同的藥物進行治療，也會擁有不同預後。

「早期的乳癌的術後根據受體類型以及腫瘤大小，有無腋下淋巴轉移等綜合判斷決定是否接受術後輔助性化療、電療或荷爾蒙治療。」楊牧峻解釋，過去癌症以化療為主，能將身體所有細胞不論好壞全部殺死，而後研發出具有專一打擊性的標靶藥物，能直接打擊癌症細胞。

除了上述的分類而近來醫學新增一類HER2弱陽性，這類型的乳癌介於傳統的HER2陽性和陰性之間，過往常被歸類在荷爾蒙受體陽性或三陰性乳癌，因其特性，治療藥物有所不同。而今年二月健保署針對抗體藥物複合物（ADC）有條件給付，這款新款藥物有助提升乳癌HER2受體弱陽性的晚期病人治療。

目前抗體藥物複合物主要作為晚期轉移性乳癌的後線治療選項，但治療方案仍需根據每位患者的病情、基因檢測結果以及整體健康狀況來評估。楊牧峻提醒，定期乳癌X光攝影可以降低41%乳癌死亡率，並可以減少30%的晚期乳癌發生率，因此符合資格的女性朋友務必定期篩檢，未達篩檢資格的民眾亦可自我檢查乳房，早期發現病灶，早期治療。