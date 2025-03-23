護理師薪資引議！專家：數據主要來自2地方「不代表固定月薪」

▲近期護理人員薪資問題引發社會關注。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

近期護理人員薪資問題引發社會關注，台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會今發布聯合聲明，強調有關薪資數據來源與差異爭議，是不同調查來源的數據差異，目前護理人員薪資數據主要來自「勞動部職類別薪資調查」、「衛福部醫院護理服務量調查」，調查對象、範圍及薪資構成不同，因此在解讀時應充分考量。

台灣醫務管理醫學會理事長洪子仁指出，衛福部提供的平台，由醫院自行登錄的護理人員平均薪資，包含經常性薪資（如本薪、專業加給等），以及非經常性薪資（如年終獎金、績效獎金等），這些數據的發布是提供護理人員求職時參考，並不代表每位護理人員的固定月薪。

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另外，有關薪資數據來源與差異爭議，還有一原因是不同調查來源數據差異，目前護理人員薪資數據主要來自兩個不同的調查來源，第一是「勞動部職類別薪資調查」，該調查僅計算經常性薪資，針對全國各行業護理人員，顯示醫療保健業護理人員平均月薪約為49,880元，年薪約72.2萬元。

第二是「衛福部醫院護理服務量調查」，包含非經常性薪資，針對各醫院護理人員顯示護理人員平均月薪約為60,456元，年薪平均為72.5萬元。這兩組數據的差異，主要來自調查對象、範圍及薪資構成不同。

洪子仁呼籲，社會各界在解讀護理人員薪資數據時，應注意「理解薪資構成」、「關注薪資調查方法」、「尊重護理人員的專業與付出」，在政府資源有限下，對於護理人員執業獎勵措施的分配，期許政府未來能循序漸進，持續回應醫護人員職場需求，提出更多優化措施方案。

對整體醫療環境而言，洪子仁也強調，足夠的護理人力才是解決問題的根本，推動新護病比的關鍵即為積極留才和攬才，如何提昇就業吸引力，除了醫院應強化薪資待遇之外，盼政府也要多給獎勵措施，提高健保總額成長率到6%以上，保障健保點值0.95以上，強化醫療機構經營韌性。