男友太嗨！25歲女肛門「爆出粉色鮑魚」…醫一摸狂噴血：好心疼



▲醫師戴手套一摸女子肛門外的「粉紅色鮑魚」竟開始噴血。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導



女生的苦誰能知？每個月都得忍受「大姨媽」拜訪時血流不止的不適，從「後面」來的出血更是讓人措手不及！一名25歲女子主述肛門出血就醫，褲子一脫，醫師驚見「粉紅色鮑魚」的物體卡在肛門，且已有滲血，戴著手套一摸，帶血「鮑魚」立馬噴血，還看見她為了防漏在內褲上墊著夜用衛生棉。細問原因，發現始作俑者竟是男友太嗨惹的禍。

急診科醫師田知學日前在《醫師好辣》節目上分享，某天曾遇一名肛門出血的25歲女子，因為呼吸及心跳急促，臉色蒼白的被檢傷人員直接帶進急診，女子一脫下褲子讓她驚呆，「因為她肛門口卡了一個很像鮑魚的東西，就粉紅色的」，事實上為已外露於肛門外的「最高級痔瘡」，且有滲血，她戴手套一摸，帶血的肉糰直接噴出爆量鮮血，「我看她內褲上還放夜用的衛生棉」。



▲女子痔瘡嚴重，只要稍微一用力就會擠出肛門外。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

在緊急以紗布加壓止血後，田知學趕緊會診大腸直腸外科醫師，隨後得知女子早期就有便秘問題後引發痔瘡，因此從最初期的痔瘡嚴重惡化，「用力就會跑出來」。前一陣子她交男朋友，在恩愛時有時力道過猛「痔瘡就會爆出」，但卻遲遲不敢向男友坦白。有時痔瘡被擠出還會帶有糞便，因此女子有時在性行為後就會出現私密處感染的問題。

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田知學說，女子此次就診因男友親密時太興奮「從後面來」，一不小心使得長在肛門外的痔瘡又被擠破，她只好以「你讓我月經提早來了，我先回家了」為由直衝急診室，但醫師卻也驚訝「我是外人，你怎麼可以跟我講得這麼仔細，卻沒有告訴你男友，他才是該知道的人，這樣你們才能慢慢去磨合、他也可以去保護你」。醫師也心疼，女子一人孤伶伶地簽手術同意書，開刀也沒人陪，最後有感而發：「我們女生有些東西真的為了配合男生，都不好意思說」。