網控研究人員「衝家裡抓小孩抽血」　國健署：會尊重民眾意願

▲有民眾反映家中有奇怪的人上門要對小孩抽血，引發關注。（圖／翻攝島抗青綿羊部）

記者趙于婷／台北報導

有民眾反映「家中有奇怪的人上門要對我小孩抽血？」引發網友關注，該民眾po出一張中央研究院的通知單，上面提到是國健署的「國民營養健康調查團隊」。針對該起事件，國健署回應，113年確實是委託給中研院辦理，且調查一定會尊重民眾意願。

該民眾在網路上寫道，「三個月前有人說他是中研院的研究員，拿一個公文，掛名牌來我們鄉下，挨家挨戶找人抽血，還直接上門找我家裡小孩，他知道小孩名字個資，家中長輩打公文上電話詢問，對方說他們是在研究。」他還提到「最奇怪的是，全家大小他誰都不抽，只有指定家中的某個小孩，但最後家人不同意讓他抽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，國健署監測研究及健康教育組組長林宜靜回應，國民營養健康調查是每年都會做的，依照營養和健康促進法第九條規定，主管機關要辦理營養調查，每年都會公開徵選委託團隊辦理，該民眾通知書是113年的，113年確實是委託給中研院辦理。

林宜靜解釋，所有調查都是依照主計總處規定，調查計畫都會先送行政院主計總處核定，由於該調查是屬於人體研究，因此也會送到倫理審查委員會審查，通過後才會進行調查，這部分對民眾個人隱私是很嚴格的，參與調查的人都要簽保密切結，相關資料都是有規定保存。

至於為何會指定抽血對象？林宜靜說明，在統計和研究法上，會要求要有代表性調查族群，依照年齡層去抽樣，希望可以訪到小孩，所以才會說為什麼指定要小孩，這部分是用抽樣的方式，取得戶籍資料，再由受過訓練的專業訪員前往調查。

林宜靜強調，探視訪員都有做專業訓練，也會規定訪員一定要尊重民眾意願，因此在溝通上，可能有一些誤會，民眾如果有疑慮，都可以向國健署反應，至於有些民眾會擔心是詐騙，這部分可以到國健署網站查詢，都會有相關委託資訊。