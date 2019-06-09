別眼瞎！男生懂做7小細節「才能當男朋友」…搭手扶梯他都站哪



▲想知道這個男生能不能交往，看這7個小細節就知道。（示意圖／記者許力方攝）

文／艾姬

選男人的秘訣和購物有一個異曲同工之妙，無論店員講得多天花亂墜，都不代表這個物品實際有多好，我們必須自己觀察、自己評估，偶而還要參考一下口碑。一個男人跟妳保證他有多好，可能只是老王賣瓜，真正的好男人也許從來不會誇口自己的好，但妳能從他的行為表現感受到。



男人追求女人，就像應徵面試一份工作，職稱叫作「男朋友」。履歷表只是敲門磚，女人得從言談、舉止、態度、潛能未來性等去評估這個應徵者適不適任。魔鬼藏在細節裡，我通常會觀察下述7個細節關鍵作為參考指標。

1.從約會看尊重、包容度及價值觀：

約會絕對是觀察對方的好時機，從地點、活動、餐食的選擇，看看他是不是會尊重妳的意見。如果妳不吃辣，他不應該強迫妳吃麻辣鍋，至少換個鴛鴦鍋。可以去高檔餐廳，也能接受路邊攤美食，表示這個人的生活以及對於金錢的運用都比較有彈性。他會不會尊重妳的時間，約會不遲到？不得已遲到時一定會主動聯絡妳告訴妳預計抵達的時間，而不是讓妳左顧右盼焦慮等候。

2.從言談看適性與個性：

聊天在兩性相處裡有很重要的意義，我總覺得兩個人「有話聊」是很重要的，尤其是對於結婚對象而言，找到一輩子能說話的對象就是幸福了。言談可以看出一個人的修養和個性，他是否總掛著不雅的口頭禪隨時問候妳媽媽？他是否總是滔滔不絕地講述自己的事，而沒有傾聽的習慣？他講的話題妳有興趣嗎？他是否只說一些言不及義的事，而沒辦法分享自己較深度的想法和看法？聊不來只能當性伴侶，聊得來才能是心靈伴侶。

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▲從吃飯小細節，也能看出未來是妳照顧他、還是他照顧妳？（示意圖／視覺中國）

3.從相處小細節看體貼度：

一起用餐的時候，他是不是會主動拿菜單、餐具、倒水、點餐？這種小細節可以觀察他是個凡事等待別人伺候的老爺，還是懂得照顧別人的體貼男人。走在路上，他會不會注意妳的腳步並且習慣走在馬路外側保護妳？搭往上的手扶電梯，他會站在妳身後，搭往下的手扶電梯，他會擋在妳前面。約會時間太晚，他會不會送妳回家或者撥個電話確認妳平安到家？

4.從與他有關連的親友看人品：

追求對方的時候，難免會想表現出最好的那一面，就像求職面試每個人都要偽裝一下，所以有些人資單位會聯絡求職者先前職場的主管或同事來調查評估一下。面對「男朋友」這個職缺也是一樣，找機會去認識接觸對方的朋友、同事、家人。看看他都交怎麼樣的朋友，與同事間的關係如何，家人都怎麼對待他。從他與親友間的互動，也許妳會發現他的另一面。



▲男生在職場上的表現，看得出來他值不值得依賴。（圖／達志／示意圖）

5.從工作職場表現看信賴度：

一個不能對自己工作負責的人，很可能也無法對感情負責。經常換工作，有可能是抗壓性不夠和穩定性不足，這透露了他的個性或許有不夠成熟的地方。從來都不換工作，也有可能是安於現狀不求上進的表現。他對工作有企圖心，還是只是敷衍了事？如果妳一句心情不好叫他請假或翹班來陪妳，他就遵命照辦的話，雖然一時討妳歡心卻也顯現了他不足以信賴的工作態度，我真的不認為這會是值得開心的好事。

6.從休閒生活看浪漫情趣：

一個人是否有趣，問問他放假時都在做什麼就能看出端倪。放假時都在家裡玩線上遊戲到深夜再睡到自然醒，週而復始都是一樣的活動幾乎沒變化。如果他一個人的休閒生活都是如此無趣，妳如何能奢望兩個人的愛情會有什麼浪漫情趣呢？除非妳也是個宅在家裡的腐女，兩個人可以變成化石還在一起。

7.從穿著及隨身物品看生活習性與個性：

穿著打扮可以看出一個人的品味以及個性，任何時候都穿西服西褲的人，個性比較拘謹。喜歡休閒服和牛仔褲，可能比較隨性和自在。穿著隨便幾乎沒有想法的男人，也許以後連內褲都要妳幫他買。衣服脫線、褪色、起毛球照穿不誤的男人生性節儉，恐怕內心也渴望女人去照顧他。崇尚名牌卻只買山寨版的人，個性比較浮誇。從男人的隨身物品妳也可以推測他可能是個3C控、文青、阿宅等。

雖然，愛情常常是盲目的，但若能睜開眼先觀察一下幾個細節，總比墜入愛情後再感嘆自己瞎了眼要來得好一些啊！

到這裡找艾姬……

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