強大傳染力！專家解析「諾羅病毒」：酒精、乾洗手無法消滅

▲感染諾羅病毒會上吐下瀉。（圖／達志／示意圖）

文／好食課營養師林世航

諾羅病毒具有強大的傳染力，是這幾年食物中毒事件患病人數的榜首，在這篇專欄中，將綜合衛福部疾病管制署與食藥署的資訊，與大家分享諾羅病毒症狀、傳染途徑、感染後的飲食怎麼吃與如何預防！

解析一⟫諾羅病毒是什麼

諾羅病毒（Norovirus），過去稱為類諾瓦克病毒（Norwalk-like virus），是一種會引起腸胃炎的RNA病毒。諾羅病毒與一般食物中毒微生物不同，雖然不會在食物中滋生，但會透過污染的食物持續傳染給其他人，因此也被食藥署列在食物中毒統計清單中。

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根據食藥署統計，在2023年的食物中毒通報中就有1,600多人是因為諾羅病毒，在2021年更超過2,000人，是所有原因之冠，國人不得不慎。

解析二⟫諾羅病毒特性

人類是諾羅病毒唯一的帶病毒者，全年皆可能感染，尤其在冬季更為好發，且不分年齡層感染。

解析三⟫諾羅病毒潛伏期

諾羅病毒潛伏期不長，在24至48小時內就可能出現症狀。

解析四⟫諾羅病毒症狀

整理一⟫諾羅病毒主要會嘔吐，腹瀉次之

感染諾羅病毒，主要會出現噁心、嘔吐症狀，也因為好發於冬季，所以常被稱為冬季嘔吐病毒。除了嘔吐以外，患者也常發生無血樣腹瀉，所以只要出現上吐下瀉，諾羅病毒是首要嫌疑犯之一。

整理二⟫諾羅病毒症狀持續多久

諾羅病毒急性症狀持續時間約為2至3天，腹瀉問題會持續緩解到恢復正常，但若病患免疫能力較差，如：幼兒、老人，症狀可能會持續到一週。

整理三⟫諾羅病毒痊癒有後遺症嗎

諾羅病毒一般不會有後遺症，但要小心因為嘔吐、腹瀉會造成脫水，若沒有補充電解質與水分，可能會發生抽搐等併發症，對於水份平衡敏感的病患要十分注意。

解析五⟫諾羅病毒會傳染嗎

諾羅病毒主要透過糞便、嘔吐物傳染，且諾羅病毒的傳染力非常強，只要極少數的病毒量即可造成症狀，所以感染諾羅的人要十分小心。

根據美國疾病管制局的報告指出，諾羅病毒的傳散，有57%是透過食物傳染，16%經過病人傳人，3%透過污染水傳染，顯示食物是重要的媒介之一。

解析六⟫諾羅病毒痊癒還會傳染嗎？

痊癒不代表體內的病毒已經完全清除，在症狀消除後的2天還是具有傳染力，且根據疾病管制署的資料，部分患者在身體恢復後的2週內，其糞便中還是具有病毒，仍可以透過糞口傳染，因此若剛恢復的人員更要小心注意衛生習慣，避免持續傳染給他人。

解析七⟫感染諾羅病毒飲食怎麼吃

一般民眾感染諾羅病毒症狀急性期時，建議禁食，減少食物對腸胃道的負擔，但要適時的補充水分、電解質。當症狀開始緩解時可以逐漸進食米湯、米粥、蛋白粥與瘦肉粥，待嘔吐與腹瀉症狀完全結束後，就可以恢復正常飲食。其中，最需要注意的會是患者餐盤的清潔，避免傳染給其他健康人。若有慢性疾病，建議要諮詢臨床營養師更為恰當。

解析八⟫諾羅病毒預防方式

諾羅病毒並非生長於食物上的微生物，因此僅能透過衛生習慣改善，如：勤洗手，避免生熟食餐具與廚具的交叉污染、盡量避免生食。

不過，要注意酒精與乾洗手無法殺滅諾羅病毒，可以透過肥皂洗手能清除諾羅病毒，環境則可適度使用稀釋漂白水清潔，減少環境殘餘的諾羅病毒。