醫點名地瓜葉是瘦瘦菜！刺激體內分泌GLP-1機轉如「瘦瘦針」

▲地瓜葉可以刺激體內分泌腸泌素GLP-1，堪稱瘦瘦菜。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

健康意識提升與追求理想體態，許多人努力減重瘦身，甚至想使用瘦瘦針等藥物輔助。醫師指出，要啟動身體代謝不見得靠瘦瘦針，可以嘗試瘦瘦菜，也就是生活中常見的「地瓜葉」。科學研究證實，地瓜葉可以刺激體內分泌腸泌素GLP-1，這正是瘦瘦針核心機轉，只是瘦瘦針靠注射，地瓜葉靠活化，同樣的機制但走法不同。

GLP-1腸泌素針劑原本是糖尿病藥物，用於血糖控制，因為其減輕體重效果，也被稱為瘦瘦針。台北榮總遺傳優生科主任張家銘發文提到「瘦瘦針不如瘦瘦菜？」其實地瓜葉就有活化體內的控糖瘦身GLP-1機制。

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「地瓜葉不僅只是青菜，是天然的代謝開關」張家銘指出，地瓜葉便宜，好吃，而且極度營養。從一開始多是注意到補充纖維，到後來發現它可以抗發炎、抗氧化、降血糖，到現在，科學研究甚至證實，它有辦法刺激我們自己體內分泌GLP-1。這條路徑，正是當今醫界熱門的「瘦瘦針」所依賴的核心機轉。

張家銘說，注射瘦瘦針後模擬人體本來腸道會分泌的荷爾蒙，讓身體延緩胃排空、提升飽足感、穩定血糖與降低食慾，進而達到瘦身與控糖的效果。但問題是，這種方式雖然效果快，但也伴隨副作用，例如噁心、腸胃不適、體重快速下降後的肌肉流失風險，還有一停藥就復胖的反彈。

地瓜葉用同樣的機制但走法不同，張家銘提到，根據2015年發表在《Molecular Nutrition & Food Research》的研究，地瓜葉中富含的咖啡醯奎寧酸類（如綠原酸），能促進腸道L細胞分泌GLP-1，也就是說，它不是打針進去，而是喚醒你自己的細胞去分泌，讓調節來自內部，比較溫和、可長期使用，而且沒有副作用。

除此之外，張家銘指出，地瓜葉身上還藏著一堆功能強大的小分子，像是綠原酸、花青素、葉黃素、β-胡蘿蔔素、咖啡酸衍生物、甚至是特殊的植物蛋白 sporamin，其效果涵蓋抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷，這些組合讓它不只是抗糖，也抗癌、不只是護心，也顧肝，是護眼抗老的全方位綠金菜。

地瓜葉這樣的食材對國人來說，不僅方便取得，連外食也常見。張家銘指出，從功能醫學的角度來看，能夠每日實踐、持續穩定攝取的食物，才是真正對身體長期有效的干預。

張家銘說，啟動身體代謝，不見得非得靠昂貴的瘦瘦針。很多時候，只要一盤簡單的地瓜葉，就能喚醒你體內那套精密而深藏的代謝網絡，讓健康慢慢回歸正軌。