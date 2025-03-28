健保署預測疾病風險系統最快5月上路　下半年再推「衛教AI助理」

▲健保署長石崇良致詞簡報「促進精準治療及照護品質慢病治療分級照護推動與全人全程照護」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

隨著全球高齡化進程加快，慢性病預防與照護成為各國首要課題，為達成賴清德總統允諾推動三高防治「888計畫」政策目標，衛福部健保署長石崇良今（28）日透露，最快5月會推出「AI疾病風險分級預測系統」，首先針對糖尿病、動脈粥樣硬化心血管疾病燈號示警，由於疾病控制仍涉及生活習慣，預計下半年進一步推出「衛教AI助理」，依照風險預測結果推播個別化的衛教素材。

石崇良出席第17屆亞洲糖尿病研究協會會議談及三高慢性病照護，他指出，國人三高（高血糖、高血脂、高血壓）以及慢性腎病對疾病負擔的貢獻度約為 22%，且位居國人十大死因的前五名。每年相關醫療支出達1700億元，約占健保五分之一，慢性病管理是國人健康挑戰中極為重要的一環。

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然而國內三高病人固定就醫約500萬人，到去年為止約300萬人加入照護網，接受生活習慣諮詢約26%，疾病控制達標則僅有52%。石崇良表示，健保擬定推動「大家醫計畫」擴大慢性病照護網，並且持續檢討各項治療選擇，確保用藥與照護模式能與國際接軌。

此外，研究顯示三高疾病的致病有多達4~6成與生活習慣密切相關，健保署規劃AI疾病風險模型，最快今年5月推出。石崇良說明，該系統會利用健保大數據與AI運算，首波針對糖尿病與動脈粥狀硬化性心血管疾病進行風險分析預估，以糖尿病為例，會針對其六大併發症預測未來五年、十年的疾病風險。

▲第17屆亞洲糖尿病研究學會會議(AASD 2025)T-CaReME台北宣言簽署暨發佈儀式記者會。（圖／記者洪巧藍攝）



石崇良說，這項分析結果不僅能夠提供醫師在診療時參考，幫助他們更精準地評估患者病情，提供個人化的醫療照護，也能同步回饋至「健康存摺」，讓民眾清楚了解自身健康風險。

知道風險後，接下來的重點就是「你可以做些什麼？」石崇良說，過去民眾需要親自向醫師或衛教師諮詢相關資訊。健保現在計畫透過生成式 AI產製符合個人風險預測結果的衛教資料，成為「衛教AI助理」，預計下半年推出。

為響應「健康台灣」願景及888計畫，也接軌國際「精準預防」慢病防治趨勢，中華民國糖尿病學會發表 《T-CaReMe三高護腎精準照護台北宣言》，將「三高護腎」列為核心。

學會目標透過T-CaReMe 計畫落實「風險分級、精準醫療、數位管理、餘命提升」願景，並提出五大行動綱領，推動精準風險診斷、標準化臨床指引、個人化健康管理、數據共享及跨專科合作，為國人慢性病照護打造更穩固的防線。