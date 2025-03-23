小酌也有大學問　喝酒前是否先吃飽？醫教4撇步避免傷身

▲游松霖醫師叮嚀喝酒前適量吃，幫助減緩酒精吸收，但吃太飽反而讓身體超累。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

聚餐不免小酌，但喝酒前是否要將肚子墊飽呢？對此，坊間總有兩派聲音，一派聲音說：「喝酒不能吃太飽，胃會受不了！」一派聲音說：「喝酒前先吃飽比較不會醉！」衛生福利部玉里醫院家庭醫學科游松霖醫師提醒吃東西確實可以減緩酒精吸收，但吃太飽反而會讓身體負擔更大！

游醫師提醒，酒精的吸收地點為小腸，當胃裡有食物，酒精會較慢進入小腸，醉意來得比較慢，但如果吃太飽，胃排空變慢，酒精在胃裡滯留，容易胃脹氣、反胃，甚至胃食道逆流。如果吃太飽喝酒，肝臟若超載，醉的時間會更久，而當人們吃太多時，肝臟忙著消化食物，酒精來不及代謝，酒醉時間更長，宿醉也會更嚴重，酒精則會刺激胃酸分泌，吃太飽又喝酒將引發胃灼熱、胃痛、甚至胃潰瘍，同時又吃太多也會導致血糖紊亂甚至頭暈想吐，因為吃太多本來就讓血糖上升，加上酒精影響肝臟調節，容易低血糖、頭暈、倦怠等。喝酒固然傷身，但人們難免碰到社交應酬，這時候又該怎麼辦呢？玉里醫院游醫師提供4撇步，讓民眾小酌之餘又能降低身體不適！

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1.適量吃，但不要撐 —— 先吃點東西，但切勿吃得太飽！

2.選對食物 —— 高蛋白（豆製品、雞肉）＋適量好油（堅果）＋蔬菜，避免油炸、甜食。

3.酒水一起喝 —— 每喝一杯酒，記得配水喝，減少宿醉不適！

4.適量飲酒，安全最重要！ —— 喝開心就好，別過量。喝酒不開車，開車不喝酒！

游醫師叮嚀：「喝酒前適量吃，幫助減緩酒精吸收，但吃太飽反而讓身體超累！下次喝酒，記得吃剛剛好、喝適量，這樣才喝得健康、喝得開心！ 」飲酒雖是社交應酬的一部分，但如何在小酌之餘兼顧健康，是每位飲酒者都需關注的議題。適量進食、選擇合適的食物、搭配水分補充，以及保持適量飲酒，這些簡單卻實用的建議，不僅有助於減輕身體負擔，也能讓民眾在歡聚時光中保持身心舒適。

秉持「健康小酌，理性飲酒」的原則，避免過量飲酒對身體的傷害並共同宣導喝酒不開車的安全理念。玉里醫院提醒大家能以愉悅且健康的方式迎接這一年一度的聚會熱潮，享受快樂的同時也呵護自己的身體健康！