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全台血庫平均低於安全值　A型、O型最缺

捐血示意圖

▲捐血示意圖。（圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

清明連假即將到來，目前全台血庫平均存量僅有6.6天，處於偏低水位。其中，A型與O型血特別吃緊，分別只剩5.7天和6.2天的存量。捐血中心呼籲民眾趁著好天氣，踴躍挽袖捐血，盼在連假前提升血庫至安全存量。

血液安全庫存量需維持有7天份以上，而根據台灣血液基金會的統計，截至今日上午7時30分，全台血庫存量平均僅夠用6.6天；其中，A型與O型血偏低，分別只剩5.7天和6.2天的存量。

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另外，台北中心、台中中心和高雄中心的血液存量分別為6.6天、5.5天和7天，均屬偏低狀態，僅新竹中心的存量達到7.9天，維持在正常範圍內。

▲▼血液庫存量。（圖／台灣血液基金會官網）

▲血液庫存量。（圖／台灣血液基金會官網）

根據中央社報導，台北捐血中心企劃課長劉俊宏表示，近日白天天氣溫暖，捐血和用血量有所改善，但仍希望在清明連假前將血液存量提升至8天，以確保連假期間的血液供應無虞。

捐血中心也提醒民眾，近日社群媒體上流傳的捐血次數回饋活動是詐騙，台灣所有醫療用血都是來自民眾自願無償捐血，任何捐血活動的紀念品都是當場發送，並不會以私訊方式獲取獎勵。捐血中心強調，捐血紀錄證明單上的個人資料應妥善保護，避免被不法分子利用。

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關鍵字： 血庫 捐血

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