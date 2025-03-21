晚睡3疾病風險增！睡滿8小時也沒用　醫：恐陷晝夜節律失調危機

▲夜貓子作息當心3類疾病風險上升。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

有些人晚睡成習慣，且也不覺得對身體有所負擔，但醫師提醒，國際研究已經證實，「夜貓子」作息會提升3類疾病風險，包含糖尿病的風險提升2至3倍，肌少症提高3.16倍，憂鬱症狀的風險甚至是晨型人的2.7至4.1倍，且即便睡眠時間足夠，晚睡仍可能導致晝夜節律失調，進而影響荷爾蒙與新陳代謝的調節，提醒民眾注意。

有些人生活作息偏向夜行性動物，還想著只要睡滿8小時，早睡晚睡根本沒差。減重醫師蕭捷健在臉書發文分享研究指出，人體有內建生理時鐘，也就是所謂的「晝夜節律」（Chronotype），相關影響涵蓋身體各種機能，包括睡眠、荷爾蒙分泌、新陳代謝，就算睡眠時間一樣長，如果長期與內在時鐘錯開，這樣的「時差」還是會出問題。

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蕭捷健指出，根據英國薩里大學與美國西北大學的聯合分析發現，夜型人（晚睡晚起）的全因死亡風險竟然比晨型人高出約10%；在心理健康方面，芬蘭FINRISK研究發現，夜型人更容易出現憂鬱症狀，風險甚至高達晨型人的2.7至4.1 倍，若晚睡導致與工作或社交時間衝突，更容易產生壓力，增加憂鬱傾向。

此外，韓國高麗大學的研究指出，即使晚睡者的睡眠時數足夠，他們仍較容易出現新陳代謝問題，例如糖尿病風險提升2至3倍，罹患肌少症的機率約是早睡型者的3.16倍，且血脂與體脂率較高。

蕭捷健說，即便睡眠時間足夠，晚睡仍可能導致晝夜節律失調，進而影響荷爾蒙與新陳代謝的調節。雖然代謝問題可能也與飲食時間或社交作息有關，但研究明確指出，生理時鐘的混亂與代謝失調確實有關聯。

但本身已經習慣夜貓子作息，或者本身工作就是這樣的生活型態怎麼辦？蕭捷健分享研究提供的改善建議，包含「盡量避免熬夜」，在凌晨前睡覺，並確保有充足的睡眠時間；接著是「養成規律運動與健康飲食」，降低晚睡帶來的代謝風險。

研究也建議「減少抽菸喝酒」，根據芬蘭雙胞胎研究指出，夜型人壽命較短可能與較高的抽菸、喝酒比率有關。排除這些因素後，壽命差異並不明顯。