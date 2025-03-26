北部午後空氣品質「紅色警示」　國健署示警：減少室外活動

▲國健署提醒，今北部空氣品質為紅色警示。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

北部空氣品質「紅色警示」！衛福部國健署今指出，今高壓迴流，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，建議民眾減少戶外活動。

根據環境部114年3月25日晚間10點空氣品質預報說明，今環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，北部空品區為「紅色警示」等級，對所有族群不健康。

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國健署表示，造成空品不良的臭氧存在於地面空域，多由機動車輛或工業廢氣排放的氮氧化合物（NOx）和揮發性有機化合物（VOCs），經過太陽照射一系列複雜的光化學反應而產生二次衍生性污染物，對人體健康有危害風險，對呼吸系統具有刺激性，長期接觸易造成咳嗽、氣喘、頭痛及肺部傷害等。

國健署署長吳昭軍提醒，北部民眾午後儘量減少室外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為，另也要遠離過敏原及誘發源，注意均衡飲食、身體適當的活動或伸展等，必要外出時，也要避開午後的高溫時段。

另外，國健署也與中央氣象署共同合作開發「樂活氣象APP-健康氣象服務」，民眾可以免費下載使用，隨時掌握最新健康氣象動態及即時空品數據，也可瞭解目前所在地的空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果，提早因應及預防。