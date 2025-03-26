ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

北部午後空氣品質「紅色警示」　國健署示警：減少室外活動

▲▼史上最長年假即將來臨，今(19)日下班時間路上車流量大增，市民大道一度交通打結。汽車,空氣污染,空汙,pm2.5,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源,車潮,車流,汽機車,馬路,汽燃稅,牌照稅,行人地獄,道路設計。（圖／記者李毓康攝）

▲國健署提醒，今北部空氣品質為紅色警示。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

北部空氣品質「紅色警示」！衛福部國健署今指出，今高壓迴流，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，建議民眾減少戶外活動。

根據環境部114年3月25日晚間10點空氣品質預報說明，今環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，北部空品區為「紅色警示」等級，對所有族群不健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署表示，造成空品不良的臭氧存在於地面空域，多由機動車輛或工業廢氣排放的氮氧化合物（NOx）和揮發性有機化合物（VOCs），經過太陽照射一系列複雜的光化學反應而產生二次衍生性污染物，對人體健康有危害風險，對呼吸系統具有刺激性，長期接觸易造成咳嗽、氣喘、頭痛及肺部傷害等。

國健署署長吳昭軍提醒，北部民眾午後儘量減少室外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為，另也要遠離過敏原及誘發源，注意均衡飲食、身體適當的活動或伸展等，必要外出時，也要避開午後的高溫時段。

另外，國健署也與中央氣象署共同合作開發「樂活氣象APP-健康氣象服務」，民眾可以免費下載使用，隨時掌握最新健康氣象動態及即時空品數據，也可瞭解目前所在地的空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果，提早因應及預防。

柯建銘不滿韓國瑜宣布開會　用拐杖怒槌桌子！意外砸徐巧芯

關鍵字： 空氣品質 空氣污染 空污

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

缺德醫「人工受孕」多次調包精子　她測DNA發現：我高中睡過哥哥

心臟科權威陳適安開講！曝猝死「要命溫度」　王令麟揭養生秘訣

她卵巢癌術後腸皮瘻管反覆裂開　中西醫結合照護助改善

「涓豆腐」天花板有老鼠亂竄！北市衛生局抓2項衛生缺失

毛孔怎麼關起來？專家「破解行銷話術＋揪出變大5兇手」第一竟然要怪爸媽

14歲男童體重飆89公斤！家長喊「胖些可愛」　醫示警恐3病上身

【廣編】蔡尚樺現身「超橘世代搖滾派對」與福利熊尬舞！蔡昌憲公開照顧長輩秘訣

北部午後空氣品質「紅色警示」　國健署示警：減少室外活動

癲癇患者也能擁抱幸福家庭！專家：規律治療也能好孕

讀者迴響

回到最上面