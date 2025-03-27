每年近千人遭毒蛇咬傷　疾管署揭防範原則：4月到8月最高峰

▲台灣六大常見毒蛇，分別是鎖鏈蛇、雨傘節、飯匙倩、百步蛇、龜殼花、赤尾鮐。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期氣候溫暖潮濕，蛇類活動力增加，適逢清明連續假期即將到來，疾病管制署特別提醒，民眾至野外或山區掃墓、賞花、登山、郊遊時，應做好自我保護，如：穿著長袖衣物及長靴，進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在夜間、日出及雨過天晴等時段於蛇類出沒的地方逗留，以免遭毒蛇咬傷。

疾管署副署長曾淑慧表示，國內每年約有近千名民眾遭毒蛇咬傷，依照蛇類活動時間，受傷人數從每年4月開始增加，一直到8月達到最高峰。

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國內較常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

曾淑慧指出，被毒蛇咬傷的治療方式為注射抗蛇毒血清，疾管署為全國目前唯一生產供應抗蛇毒血清機構，儲備量至少有半年量以上，為避免國人因毒蛇咬傷而危及性命，疾管署於全國190多家醫療院所備有抗蛇毒血清供民眾救急。

由於抗蛇毒血清為醫師處方用藥，民眾如有使用需求可先透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」，查詢鄰近醫療院所抗蛇毒血清的儲備情形，切勿購買來路不明藥物。疾管署提醒，民眾如不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，牢記「五要五不」原則:

五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫

五不：不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。