每天一杯濃咖啡恐害骨鬆！營養師示警「5大風險行為」

▲骨鬆會增加骨折風險。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

根據國健署最新的「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，7歲以上國人的鈣質皆未達足夠攝取量。營養師也特別提到，若有「每天至少一杯濃咖啡、過度減肥、喜歡高油/高鹽重口味食物」等5大習慣，就可能會導致骨密度不足，增加骨質疏鬆的風險。

營養師高可欣指出，根據國健署最新的「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，7歲以上國人的鈣質皆未達足夠攝取量，19至64歲國人更是僅達到建議攝取量1000毫克的一半，鈣質確實為國人攝取狀況最差的礦物質，鈣質的攝取不足加上骨質流失後很難再完全恢復，因此應儘早養足骨本以預防骨質疏鬆。

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高可欣提到，骨質的儲存與流失是長期累積的結果，若年輕時未建立「足夠骨本」，中年甚至更早就可能面臨骨密度下降的問題，足夠的鈣能幫助保持骨密度，維持骨骼健康，建議平時可多攝取富含鈣質的食物，如鮮奶、乳製品、小魚乾、海帶、豆干、黑芝麻等。

另外，她也提醒，若有「每天至少一杯濃咖啡；喜歡高油、高鹽重口味食物；很少運動；肥胖或過度減肥；喜愛待在室內或過度防曬」等5大習慣，就可能會導致骨密度不足，增加骨質疏鬆的風險，使骨骼難以承受外力，甚至因跌倒而骨折、劇痛或壓迫性骨折，影響生活品質。

除了鈣以外，高可欣強調，還有許多協助骨質建構的重要營養素，包括維生素D、維生素K、鎂、磷等，這些營養素都能從天然食物中獲取，並可多攝取優質蛋白質、深綠色蔬菜、每周1-2次深海中小型魚類，並減少高鹽食物及加工食品，如醃漬、煙燻、醬滷等，避免高鈉增加鈣流失，過多的磷影響鈣吸收，因此均衡飲食並選擇原型食物相當重要。