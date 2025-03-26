ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

遭爆外遇生子！台大感染科權威黃立民喊不回應：接送的是朋友小孩

▲▼台大醫院兒童感染科黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院兒童感染科醫師黃立民，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣感染科權威、台大兒童醫院感染科醫師黃立民爆外遇生子，遭媒體跟拍到連日來頻繁接送一名年約8、9歲的男童，並與一名女性互動良好。黃立民今（26）日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示「不回應此事」，僅強調那個孩子是朋友的小孩，是朋友間的互相幫忙。

有網路媒體接獲爆料指黃立民外遇生子，後續跟拍到他疑似與一名約8、9歲的小男孩，還有一位年約45歲的女性關係密切。不但多次開車親自到補習班接送男童下課，且與女性共進晚餐，甚至接送兩人一同參與美國學校校慶活動，雙方互動親密。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃立民接受《ETtoday新聞雲》訪問時劈頭就說「這有什麼好回應的，不回應這件事」，但他也坦言，確實有接送小朋友，「那個男童是朋友的小孩，就是互相幫忙，她也幫過我的忙」。被問及老婆知不知情，他則說「老婆當然不知道我所有的事情」。

黃立民是國內兒童感染症研究權威，曾任台大兒童醫院院長，現在則是台大兒童醫院感染科醫師、台大醫學院特聘教授，他深耕兒童感染症及病毒研究，曾參與台灣SARS防治，且成功分離出SARS病毒株，為日後研究提供關鍵基礎。

在新冠疫情期間，黃立民擔任指揮中心與各政府機關諮詢專家，致力於提供防疫知識、參與相關研究甚至協助訂定相關SOP，表現相當亮眼，還獲頒2023年台灣醫療典範獎。

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

食物中毒、腸胃炎頻傳！醫曝「兩者差別」出現3跡象快就醫

LIVE／ETtoday健康雲大師講座陳適安開講　心律不整預防與治療

14歲男腎移植「1個月突失明」　醫揪出罕病「aHUS」

長庚研究：免疫細胞「挨餓」增強抗癌效果　鼻咽癌患者腫瘤消失

國際自行車展、運動及健身展規格新高　兩成國外參展商、買主3500

每天一杯濃咖啡恐害骨鬆！營養師示警「5大風險行為」

久坐、打呼、愛加班　9個日常習慣可能害你「好傷心」

喝水也會胖的女子瘦了18公斤　醫破除減重迷思公開秘訣

遭爆外遇生子！台大感染科權威黃立民喊不回應：接送的是朋友小孩

讀者迴響

回到最上面