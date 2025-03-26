遭爆外遇生子！台大感染科權威黃立民喊不回應：接送的是朋友小孩

▲台大醫院兒童感染科醫師黃立民，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣感染科權威、台大兒童醫院感染科醫師黃立民爆外遇生子，遭媒體跟拍到連日來頻繁接送一名年約8、9歲的男童，並與一名女性互動良好。黃立民今（26）日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示「不回應此事」，僅強調那個孩子是朋友的小孩，是朋友間的互相幫忙。

有網路媒體接獲爆料指黃立民外遇生子，後續跟拍到他疑似與一名約8、9歲的小男孩，還有一位年約45歲的女性關係密切。不但多次開車親自到補習班接送男童下課，且與女性共進晚餐，甚至接送兩人一同參與美國學校校慶活動，雙方互動親密。

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黃立民接受《ETtoday新聞雲》訪問時劈頭就說「這有什麼好回應的，不回應這件事」，但他也坦言，確實有接送小朋友，「那個男童是朋友的小孩，就是互相幫忙，她也幫過我的忙」。被問及老婆知不知情，他則說「老婆當然不知道我所有的事情」。

黃立民是國內兒童感染症研究權威，曾任台大兒童醫院院長，現在則是台大兒童醫院感染科醫師、台大醫學院特聘教授，他深耕兒童感染症及病毒研究，曾參與台灣SARS防治，且成功分離出SARS病毒株，為日後研究提供關鍵基礎。

在新冠疫情期間，黃立民擔任指揮中心與各政府機關諮詢專家，致力於提供防疫知識、參與相關研究甚至協助訂定相關SOP，表現相當亮眼，還獲頒2023年台灣醫療典範獎。