柯文哲「血尿＋嘔吐」疑急性腎損傷　醫曝2種可能原因

▲柯文哲傳出有血尿和嘔吐症狀。圖為他3月10日參加父親告別式。（資料照／民眾黨提供）

記者趙于婷／台北報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城、政治獻金弊案遭羈押禁見，但民眾黨今表示，柯文哲出現持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐，恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求。對此，醫師指出，依照目前的症狀資訊判斷，若為急性腎損傷可能和腎結石、身體脫水有關，根據一般臨床判斷，確實要盡快就醫。

針對柯文哲傳出持續血尿且疼痛伴隨嘔吐現象，可能的身體狀況，新光醫院腎臟科主任方昱偉受訪時指出，依照臨床判斷，確實是急性腎損傷的症狀，從一般臨床評估，可能原因為腎結石和身體處於脫水狀態，這可能會產生腎小管壞死。

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而在症狀上，方昱偉說，腎結石阻塞造成腎積水，若有尿毒累積、電解質不平衡，就會產生嘔吐症狀，臨床上來說，確實需要盡快就醫，另外，若有血尿合併細菌發炎，最常見尿道感染，這時也要小心嚴重度增加，尤其老人家和慢性病族群更要及時治療。

至於治療時間，方昱偉直言，這要看腎損傷的嚴重度，以及造成腎損傷的原因有沒有消失，在一般急性治療上，結石阻塞就是處理結石，脫水就給予點滴，這大概3至5天就有機會恢復，但如果嘔吐和電解質不平衡嚴重，腎功能狀況較差，就需要比較長的恢復時間，嚴重可能洗腎，但一切要檢驗報告。