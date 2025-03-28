檢疫人員遭針扎　醫解析「愛滋預防投藥」保護力：沒人被感染





▲桃園機場傳出有檢疫人員遭針頭刺傷，想請假卻被刁難。（圖／桃園市議員黃瓊慧提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內首次出現機場檢疫人員遭針頭刺傷事件，現正接受愛滋病毒及梅毒預防性投藥，該名檢疫人員難過訴說自己還沒有結婚、潔身自愛，怎麼搞到要服愛滋病的藥？醫師指出，愛滋預防性投藥需使用28天，在暴露後72小時內開始服用並完成療程，保護力可以達到8成以上；國內目前有使用預防投藥的人都沒有被感染HIV。

桃園市議員黃瓊慧在社群發文指出，收到該名檢疫人員血淚陳情，同事把抽過來自世界各地「有症狀」旅客的血液亂丟在垃圾袋，導致她遭有感染疑慮的針頭刺傷。該人員陳情時淚訴她還沒有結婚、潔身自愛，怎麼會搞到要服愛滋病的藥？而且還有好多地方沒有去、家裡有爸爸媽媽需要照顧，憂心後面的人生該怎麼辦。

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疾管署今日說明，該名疾管署桃園機場檢疫人員3月21日上午於發燒篩檢站執行業務時，不慎被感染性尖銳廢棄物扎傷。受傷同仁第一時間以大量清水沖洗傷口、消毒，隨即由區管中心派車載往部立桃園醫院急診就醫，經醫師診療評估予抽血檢驗、開立愛滋病毒及梅毒預防性投藥。

北市聯醫仁愛院區感染科主治醫師顧文瑋受訪表示，暴露愛滋病毒後預防性投藥（PEP）需要在72小時內服用，使用28天，防護效果非常好。根據長期追蹤研究評估，使用PEP保護力可以達到80%以上，在台灣，目前所有服用藥物個案沒有人遭感染；另國外近期研究顯示，只要在時間內開始並且把藥物吃完，保護力可以接近100%。

▲使用後醫療廢棄物針具被隨意扔在垃圾袋中造成意外。（圖／桃園市議員黃瓊慧提供）

至於是否針扎暴露風險者都要接受預防投藥？顧文瑋指出，要看個案狀況，例如本次受影響檢疫人員，並不清楚被多少支針扎到，且涉及有症狀境外人員，要把風險降到最低，給予預防性投藥是合理且符合標準做法的。至於醫院端，如果知道針扎源頭對象，可以檢測對方是否感染HIV，確認陰性時則不需要投藥。

顧文瑋也提到，PEP副作用並不大，大多數人服用後沒有明顯感覺，少部分人在服藥初期可能會感到疲累，或者有輕微腸胃不適、頭痛等症狀。但通常服用 28 天的過程中，這些不適會逐漸減輕，甚至到後期幾乎沒有不舒服的情況，所以不用因為副作用而不去接受投藥。

針扎傳染疾病風險，除了HIV、梅毒，一般還會擔心B肝與C肝，顧文瑋表示，B肝會先確認該個案是否已有B肝抗體，如果有抗體，就不用擔心。至於C肝，目前雖沒有針對針扎的預防性投藥，但即使感染，現在有非常有效的抗病毒藥物可治療。

整起事件最爭議的部分，是該名檢疫人員控訴，她因為藥物副作用想請假，卻受到主管各種刁難，聲稱簽呈到疾管署長那邊才能予以准假，令她身心受創。

疾管署副署長曾淑慧今（28）日特別回應，針具回收過程確實有缺失，目前正在調查事件原委，將檢討相關教育訓練並提出改善措施。至於公傷假一定會核准，但要經過相關行政程序，先暫以病假處理，一切依照規定辦理並未刁難，也會提供必要支持。