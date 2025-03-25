他反應鈍、失神竟「中風引發癲癇」　醫提4徵兆恐是發作表現

▲3月26日為全球「紫色癲癇日」（Purple Day），恩主公醫院睡眠中心主任李君右特別呼籲民眾重視老人癲癇的問題。（圖／恩主公醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名70歲男性，近期出現反應遲鈍、短暫失神的狀況甚至有時候會突然跌倒，因此帶他至醫院進行檢查，竟然是曾經的中風導致腦部區域受損、異常放電，進而引發癲癇發作。醫師提醒，癲癇不僅發生在老年人身上，任何年齡層都有可能受到影響，應多注意自己或親友是否出現無故發呆、短暫失神、記憶斷片或是有突然的無力跌倒，都可能是癲癇發作表現，應提高警覺。

收治個案的恩主公醫院睡眠中心主任李君右指出，癲癇的好發族群主要包括兒童（10歲以下） 和老年人（60歲以上，尤其是65歲以上）。兒童的癲癇發作多與基因異常、腦部發育問題有關，而老年人的癲癇則主要與腦中風、阿茲海默症、神經退化疾病、腦部腫瘤等因素相關。此外，曾有腦外傷或腦部受損者也屬於高風險群。

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該名個案初步進行腦波檢測時，發現腦部有異常放電的情形，進一步的電腦斷層掃描（CT）檢查後，發現他左頂葉有過去曾經發生過的腦中風痕跡，但患者與家屬皆不清楚其曾經中風的事實。

李君右解釋，中風可能導致腦部某些區域受損，影響神經穩定性，使得大腦神經較易出現異常放電，進而引發癲癇發作。該患者的腦波異常放電位置與中風區域相對應，研判中風造成的神經受損是造成患者癲癇的主因。

藥物控制是治療癲癇主要手段，李君右說明，約70%的老年癲癇患者透過規律服藥可達到良好控制，甚至完全不再發作。若病患對藥物治療反應不佳，則可能需進一步考慮手術治療。該名個案就在用藥後兩到三周內病情明顯改善，反應遲鈍顯著緩解，放空發呆次數減少，日常對話也變得流暢。

至於日常保健，李君右建議一定要規律服藥、確保睡眠充足，同時，適度運動有助於維持腦部健康，但不要單獨去游泳、騎腳踏車，運動時建議結伴進行，或由家人陪伴在旁，此外也要避免患者單獨泡澡，以防癲癇發作時發生傷害，甚至危及生命。飲食方面，因為飲酒可能增加癲癇發作的風險，癲癇患者需特別注意避免，也要注意血糖控制，避免過度攝取高糖食物，以防止血糖劇烈波動引發發作。

李君右提醒，癲癇不僅發生在老年人身上，任何年齡層都有可能受到影響，因此應特別留意自身或親友是否有異常行為。例如，若發現自己或家人經常無故發呆、短暫失神、記憶斷片，或是有突然的無力跌倒現象，應提高警覺，這些都有可能是癲癇發作的表現。

對於家屬來說，觀察癲癇風險最有效的方法之一是錄影記錄。李君右建議，如果懷疑親人有異常行為，如突發性的抽搐、反應遲鈍或意識不清，可用手機錄影並提供給醫師分析，以協助診斷。