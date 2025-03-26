她卵巢癌術後腸皮瘻管反覆裂開　中西醫結合照護助改善

▲三軍總醫院中醫部醫師林健蓉。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名61歲女性罹患卵巢癌，卻因為術後腸道吻合部位破裂及滲漏，出現腹內膿瘍，導致敗血症與右下腹腸皮瘻管，且腸皮瘻管反覆裂開，嚴重影響生活品質。後續接受中西醫結合照護，透過中藥治療抑制發炎、促進腸道修復，病況很快得到改善，不但在4個月後已恢復正常飲食並停止使用營養針，後續持續服用科學中藥鞏固療效，至今未再發生腸皮瘻管裂開狀況。

收治個案的三軍總醫院中醫部醫師林健蓉指出，這名個案是在2018年診斷出左側惡性漿液型卵巢癌(FIGO分期IC3)後，接受多次手術、化療、標靶治療、放療以及腹腔溫熱化療(HIPEC)等治療。然而在2023年1月，患者因術後腸道吻合部位破裂及滲漏，出現腹內膿瘍，導致敗血症與右下腹腸皮瘻管。

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林健蓉說明，腸皮瘻管是一種腸道和皮膚之間的異常通道，常發生於惡性腫瘤手術後。患者曾經進行緊急手術修補，還禁食(NPO)長達4個月，並使用PICC(周邊置入中心靜脈導管)與TPN(全靜脈營養)供給營養，但是後續腸皮瘻管反覆裂開，還因為泌尿道感染住院治療，病情十分棘手。

患者在2023年底開始中西醫共同照護。林健蓉說明，醫療團隊針對患者病情，以中藥治療為主，目標為抑制發炎、促進腸道修復，並且根據病情變化，靈活調整用藥，一個月即有明顯好轉改善，包含腸胃症狀改善，飲食量增加、營養針劑量減少，體力恢復。4個月後，患者已恢復正常飲食，並停止使用營養針。

林健蓉指出，個案後續持續服用科學中藥3個月以鞏固療效，至今未再發生腸皮瘻管裂開狀況，且去年10月腹部CT檢查顯示，患者狀況良好，無卵巢癌復發跡象。

林健蓉說，三總積極推動中西醫整合照護，不僅在卵巢癌治療上，在乳癌等其他癌症的治療上也展現出良好的成果，2009年10月起即成立癌症中西醫聯合門診及住院會診，中醫師也參與癌症多專科團隊會議，透過中西醫合作，共同討論治療策略，為患者提供更全面的照護。