免疫療法曝肥胖悖論！「BMI≥30」5年後存活率比正常體重多10%

▲最新研究顯示胖一點可能更能抗癌。（圖／Pixabay）

生活中心／台北報導

醫師張家銘表示，一項橫跨12年的美國大型研究發現，在接受癌症免疫治療病患中，肥胖者的存活率高於正常體重者。研究團隊分析全美64家醫療機構近兩萬名癌症患者的數據，結果顛覆過去對肥胖與健康的傳統認知，成為醫學界熱議的「肥胖悖論」最新案例。

張家銘指出，這項研究於2025年3月發表在權威醫學期刊《Cancer》，分析2012至2024年間的癌症病歷資料，發現BMI達到肥胖標準（BMI ≥ 30）的病人，在接受免疫檢查點抑制劑（如PD-1抑制劑）治療時，整體存活率明顯高於正常體重者，甚至高出10%以上。

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研究涵蓋多種癌別，包括肺癌、黑色素瘤、頭頸癌、消化道腫瘤、乳癌與泌尿生殖系統癌等，皆呈現相同趨勢。專家推測，肥胖者體內的慢性發炎狀態與特殊的免疫調節，可能讓治療藥物更能發揮作用。

研究指出，肥胖者的免疫細胞可能處於「疲憊但可激活」的狀態，結合瘦體素（leptin）等荷爾蒙的作用，反而使PD-1等免疫通路更易被藥物活化，提升抗癌效果。這種現象被稱為「肥胖悖論」，意即在某些治療條件下，肥胖不再是劣勢，反而可能成為逆轉勝的底牌。

張家銘表示，對於正面對癌症治療，尤其是免疫療法，減肥就絕對不是首要目標，維持體力、補足營養、守住肌肉量才是最該做的事，這樣做不但能讓病人熬過副作用，也可能讓治療效果更好。

張家銘說，醫學不是一刀切的標準答案，而是「對的時間，做對的選擇」，健康的標準，不該只看體重計。但他進一步提醒，如果健康狀況穩定，BMI過高，伴隨有糖尿病、高血壓、脂肪肝，那當然還是要控制體重、調整飲食、增加運動，這些都不變。

張家銘提醒，此研究結果並非鼓勵民眾放縱飲食或刻意增重，關鍵不在體重的數字，而在於「身體是否有足夠的能量與體力，撐過高強度治療」；對癌友來說，體重背後的意義，也許不只是數字，更是「我有沒有能量再撐一段路」。

張家銘表示，這份來自美國TriNetX系統、涵蓋9600萬筆病歷的大數據研究，用將近兩萬位癌友的真實療程與生命經歷告訴大眾：胖或瘦，不是唯一的健康指標，身體的功能與狀態才是核心，「我的身體，還有多少應對挑戰的能力？」，或許，健康的關鍵，不只是變瘦，而是變強。