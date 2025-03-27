健保5月推7新制！花42億解急診壅塞4措施通過、首次有食品納給付

▲國內發生急診壅塞問題，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保5月將推7項新制！健保署長石崇良今（27）日晚間公布共擬會議結果，會中通過針對改善急診壅塞支付標準調整案，總計有4大措施將投入經費42.4億元。此外還一口氣通過居家血液透析、產科夜間例假日接生自然產加成給付、預立醫療照護諮商(ACP)給付對象放寬、基層護理人員增加診察費、ERAS術後加速康復計劃，本次還有健保首度給付食品項目，適用早產兒住院母乳補充品。





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▲健保署長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

・健保砸42.4億用「4大措施」改善急診壅塞

國內近期面臨嚴重急診壅塞問題，健保署決定調整急診、加護等相關給付來解決，健保署今日召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，會中通過相關方案。石崇良會後受訪表示，急診相關支付標準調整有四大面向：

１、調升急診醫護人力支付

將急診診察費拆分為診察費及護理費並調升支付點數10%，急診觀察床護理費支付點數調升60%，新增急診觀察床診察費支付標準。

2、調升急救責任醫院加護病房支付

加護病房相關病房費、護理費、診察費，重度級急救責任醫院比照醫學中心支付，中度級急救責任醫院比照區域醫院支付。

3、離島急救責任醫院急診加成

依照一般、中度、重度等不同層級，分別加成10%、30%、50%。

4、調升住院病床護理費

急性一般病床調升護理費12%~15%。

石崇良表示，相關措施5月1日實施，預計整體投入費用42.4億元，且要求須扣合醫事人員薪資調整，也就是說，醫院應用於實際調升人員薪資或增聘人力，也要改善急診滯留指標等才會給付。

・健保首度將食品納入給付

本次共擬會議除了急診支付標準外，還通過多項醫療服務給付項目，都是5月1日實施，其中最特別是健保第一次給付「食品」，對象為早產兒住院母乳補充品。

石崇良說，健保過去給付項目都以藥品等治療項目為主，考量到早產兒照護較為不同，把「早產兒母乳補充品」視為病程照護需要，這次給付早產兒住院期間的母乳補充品費用，對象為出生體重1800克以下或者37周以前出生者，估計一年約有2200名早產兒受惠，挹注費用約3400萬元。

・產科給付

石崇良表示，過去基層診所（西醫基層）生產案件都是保障1點1元給付，醫院則沒有，今日通過將醫院比照西醫基層獲得保障；此外，產科在夜間、例假日接生自然產案件，比照緊急手術加成30%，這是考量自然產無法預期安排，和緊急手術性質相同，兩方案一年新增支出約4.1億元。

▲健保署給付早產兒母乳補充品費用。（圖／達志影像／示意圖）

・居家血液透析

國內洗腎患者逾9成選擇血液透析，必須每週定期去洗腎中心花4小時完成透析再回家，相當耗時耗力，因應遠距、智慧醫療發展日益成熟，今日通過「居家血液透析」納入健保給付。

石崇良說明，居家血液透析會按照院所血液透析給付，每次給付3912點，另給予實地訪視或視訊訪視費用，另因居家透析會涉及儀器租用，這部分由病人自付，但會設上限一年不超過 12 萬。

・ERAS術後加速康復計劃

術後加速康復(Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) 整合手術病人照護流程，石崇良表示，該計劃去年在北市試辦給付，發現可大大減少病人的術後併發症、住院天數，改善復原情形，此措施也可加快病房使用效率，改善塞床，現在決定全面推廣。

石崇良說，初步針對高齡（70歲以上）、高風險（麻醉風險3~4級）的髖關節、膝關節置換手術，額外支付18000點，給付是以團隊方式，除主刀醫師、麻醉醫師外，還要融入護理人員進行專案管理，以及營養師、物理治療師等至少五類人員加入，初估每年投入預算5千萬，約2600人次受惠。

・預立醫療照護諮商(Advance Care Planning, ACP)擴大

國內目前健保給付預立醫療照護諮商(ACP)是以具完全行為能力的「住院病人」為限，石崇良表示，現在要把ACP條件打開不限住院，放寬到門診可以給付，適用對象有2類，分別是「65歲以上有重大傷病者」、「納入大家醫計畫之65歲以上多重慢性病者」，預估每年新增經費1.78億。

・基層護理人員新增診察費

石崇良表示，過去基層門診沒有護理費，本次通過基層護理人員增加診察費，限於每診次的前30人次，且診所必須將這筆費用於護理人員的調薪才會給付，一年預算約6億元。