清冠一號救命總統也喊讚　一般人想備藥卻未必容易

▲新冠一號目前為非指示用藥，必須經中醫師開處方後，才能自費購買，但因目前國內僅一家藥廠的新冠產品可合法內銷，民眾要購買並不方便。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

賴總統日前出席國醫節慶祝大會時，以自身染疫經驗，見證台灣中醫界研發的「清冠一號」奇蹟，他說，確診新冠肺炎後，醫師伙伴都束手無策，但吃了清冠一號卻立即有感，推崇清冠一號造福許多病患，中醫界應給自己掌聲。

總統出聲為中醫藥界打氣，被中醫人視為是一種肯定，畢竟國內醫界長年「重西輕中（醫）」，不僅將西醫藥管理模式套用在中醫藥發展管理，連衛福部中醫藥司長有時都未必能由中醫師出任，更遑論中西醫的歷史、理論、治病邏輯，與面臨問題其實都不同。例如，國內實施「醫藥分業」後，衛福部近日公告，鬆綁原本經營中藥販賣業務（中藥房）者的資格（開放修習過中藥學分，不需考上藥師可經營中藥房），避免國內中藥行後繼無人走入歷史，明言採購販售不涉中藥調劑權。

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不過，基層藥師擔憂若中藥房賣中藥不需藥師資格，嚴重侵害藥師權益，此外，中藥房對於民眾「中西藥併服安全性」難把關，中華民國基層藥師協會因此呼籲衛福部收回成命，不排除向監院檢舉並走上街頭抗議。

▲傳統中藥房因為受到管理法令趨嚴及經營成本增加等壓力下，陸續傳出關門，衛福部擔心中藥房絕跡，又鬆綁相關法令限制，反引發中西藥師的抗議。（圖／中時報系資料照）

基層中西藥師不滿，凸顯中醫藥發展管管理、政策法令的未臻完備。中藥雖早已深入日常生活，但傳統中藥房卻逐漸式微，各大學早已沒開中藥系，僅將藥學系修業年限延長到六年，且規定須修中醫學分，則合格藥師兼備中西藥調劑能力。但中藥價格年年漲，要求中藥房聘請專業藥師調劑「知難行易」，列管中藥房立意雖良善，但卻無助解決中藥房經營壓力，等到一家家收攤，衛福部才急鬆綁管理法令，卻又造成藥師相對剝奪感，能否留住中藥房還很難說。

清冠一號是由衛福部下的國家中醫研究所研發，回顧疫情期間，有14家藥廠取得授權生產供內外銷，但時至今日，內銷卻僅剩1家藥廠。藥界知情人士說，關鍵在於台灣新成藥要上市，官方審核程序極嚴格，包括大規模臨床實驗、藥廠查驗登記等缺一不可，核准程序快慢又全取決於各種專家小組一念之間，導致曾在疫情期間曾大放異彩的新冠一號、二號，在緊急授權結束後也被打回原形，只能乖乖等排隊申請藥證。

知情人士透露，有緊急授權的最後一批清冠一號現貨，在去年六月上市後（有效期三年，到2027年止），因無藥證，後續產品就禁止內銷。業界盛傳，唯一拿到清冠一號藥證的藥廠，僅臨床實驗就花了數千萬元，拿到藥證後販售的清冠一號配方不變，但售價卻因加計藥證成本，勢必比緊急授權期間售價（一個療程成本價約1600元上下）高。

▲新冠疫情期間，清冠一號炙手可熱，當時立委陳瑩還邀集生產藥廠一起宣傳，沒想到疫情結束、緊急授權取消後，目前國內僅剩一家藥廠拿到藥證可供內銷。（圖／趙文彬攝）

反觀國外，美英歐盟東南亞都將台灣生產的清冠一號視為「膳食補充品」而非藥品，不僅開放合法進口，進出口商因可節省藥品上市申請藥證成本，售價反而比台灣低，因為廠商不僅一家，也便於民眾購買。其實，清冠一號當初研發後，就是先在國外上市，隨後才「從國外紅回國內」，獲得衛福部緊急授權，不致讓國人吃不到總統口中的「救命藥」，雖然此舉曾傳出遭西醫界暗中抵制，導致衛福部後來取消公費補助購藥，但「國外買清冠比在台灣便宜、更好買」，是否應視為正常現象，也引發民眾議論。

國家中醫藥研究所教授蔡耿彰指出，國內雖已有清冠藥品取得藥證，可以合法銷售，但因非指示藥，民眾仍須就診取得處方，才能自費購買。至於可強化病患血液帶氧能力、專供戴呼吸器重症病患的加強方「清冠二號」，則因無藥廠拿到藥證，目前民眾買不到。他還說，國家中醫藥研究所在「清冠」藥品基礎上不斷精進，陸續研發「清肺一號」「清腦一號」，對肺疾、失智症初證有效，但仍在實驗中。

至於民眾抱怨要買清冠一號很不方便，蔡耿彰回應，站在研發方立場，當然希望能提供民眾方便使用，但隨著「新冠流感化」，中西醫對治新冠肺炎更有經驗，「武器也多」，各國國情不同，仍尊重主管機關「用藥安全第一」的考量與決定。

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