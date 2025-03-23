越來越多小孩中鏢！「過敏3兄弟」醫解析：85%在5歲前發病

▲中部一對小兄妹飽受異位性皮膚炎困擾，抓到腳底流血無法走路。（圖／台中慈濟醫院提供）

文／健康好厝邊／郭家和

過敏兒逐年增加？異位性皮膚炎兒童與成人狀況差異？

兒童過敏性疾病的比例呈現上揚趨勢，其中又以異位性皮膚炎發生最早，約65%的異位性皮膚炎孩子是在1歲前出現症狀，85%在5歲前發病。奇美醫院醫學美容中心副主任暨皮膚科主治醫師鄭百珊接受《健康好厝邊》專訪指出，小朋友如果有異位性皮膚炎的過敏體質，愈早接受正規治療，不只能降低未來發生氣喘、過敏性鼻炎等過敏性疾病的風險，隨著年齡增長異位性皮膚炎改善的機率也會增加，切勿聽信偏方或長期依賴口服類固醇藥物。

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鄭百珊醫師說明，無論是孩童或成人，異位性皮膚炎的主要表現症狀皆為紅疹、皮膚粗糙、乾燥以及明顯的瘙癢感。惟年齡層不同而異位性皮膚炎症狀好發部位有所差異。在幼兒時期，異位性皮膚炎常見於四肢的伸側部位；隨著年齡增長到了青少年或成人階段，紅疹則更容易出現在皮膚的內彎處如膝蓋內窩、手肘內窩等。儘管不同年齡層的症狀部位可能有所不同，但全身性的皮膚都可能受到搔癢的影響，其嚴重程度也從輕度、中度重度不等。

從流行病學的統計來看，台灣小朋友發生異位性皮膚炎的比例有持續增長的趨勢。鄭百珊醫師表示，過敏體質的確切原因目前尚不明朗，有些研究指出，居住於都市的兒童相較於鄉村有較高的過敏機率，可能原因包括微量過敏原持續暴露，對於免疫系統平衡有幫助。

相反地，在過於「乾淨」的居住環境中長大，免疫系統對於晚期接受到的過敏原刺激反而更大。此外，皮膚健康意識的抬頭也是一個重要的因素，現在的家長對於孩子的皮膚狀況更加注意，就醫意願也較以往提高，這也可能促使異位性皮膚炎的診斷率增加。

亂用偏方藥膏當心重金屬中毒！兒童異位性皮膚炎目前的治療選擇？

鄭百珊醫師指出，異位性皮膚炎體質與氣喘、過敏性鼻炎被稱為「過敏三兄弟」，通常異位性皮膚炎的發生時序最先，接著在兒童成長過程中，氣喘及過敏性鼻炎的症狀可能相繼出現。若患者能在異位性皮膚炎早期接受適當治療，並妥善控制病情，後續發生其他過敏性疾病的風險有望減少。

異位性皮膚炎可能會有長期的搔癢困擾，誤用偏方更可能導致症狀惡化，鄭百珊醫師強調，坊間偏方以及來路不明的藥膏千萬不可隨意使用。由於異位性皮膚炎患者的皮膚屏障功能較弱，若隨意塗抹來路不明的藥膏或服用非正規藥物，可能會導致藥物中含有的有害成分迅速被皮膚吸收，過去曾有偏方藥膏含有砷成分，患者在使用後因砷的重金屬毒性而出現危險反應。鄭百珊醫師強調，異位性皮膚炎患者務必選擇正規治療，並依據病情嚴重程度來使用合適的治療方式。

隨著醫學進展，兒童異位性皮膚炎已有多元治療策略，鄭百珊醫師說明，輕度的兒童異位性皮膚炎可以透過減少過敏原、加強日常保濕等方式加以控制，如果已經進展到中重度，則大部分需要加入藥物治療。

目前除了傳統的類固醇藥膏及免疫調節藥物，還有生物製劑及小分子藥物等新型藥物。針劑生物製劑可用於6個月以上的嬰幼兒，而小分子藥物則適用於12歲以上。近年也有外用免疫抑制劑可選擇。照光治療則可以在7～8歲後開始介入。整體而言，會根據患者體重、年齡等條件進行個別化治療，視病情穩定程度有機會逐步減少藥物使用頻率，最終達到穩定控制病情的目標。最重要的是，愈早期發現時及早接受積極治療，後續演變成中重度異位性皮膚炎的機率就愈低。

至於家長最擔心的口服類固醇問題，鄭百珊醫師強調，口服類固醇目前已非主要的治療方式。儘管在某些症狀嚴重的急性發作期，可短期使用類固醇緩解症狀，僅作為短期治療手段，長期控制病情時仍需免疫調節或針對過敏源頭的標靶性治療為主。尤其類固醇會影響小朋友的生長發育，也會使皮膚變薄，如果長期只依賴類固醇藥物，對身體與皮膚將造成嚴重負擔，應及早諮詢專業皮膚科醫師。

檢測過敏原「意義不大」反而浪費？異位性皮膚炎日常照護2重點

鄭百珊醫師指出，兒童異位性皮膚炎的居家照護有兩大重點，第一是避免接觸過敏原，目前台灣室內最常見的接觸過敏原是塵蟎，建議定期做好環境清潔，減少塵蟎滋生；第二，因為異位性皮膚炎患者的皮膚屏障功能不佳，容易乾燥脫皮，日常做好保濕至關重要，培養孩子使用溫和且滋潤度高的保濕產品，是幫助異位性皮膚炎症狀控制的重要觀念。

近年盛行過敏原檢測，是否對預防或防止異位性皮膚炎惡化有幫助？鄭百珊醫師建議應由醫師評估檢驗必要性，目前過敏原檢測較有實證根據與參考效益者，主要是人類36項過敏原測試，其中最常見的測試項目包括蛋黃、蛋白、海鮮、堅果、塵蟎、黴菌、寵物毛髮及蟑螂。但如果在年齡過小尚未接觸過敏原時檢測意義不大，或是過敏項目過多，反而導致小朋友在日常飲食方面無所適從、甚至影響營養吸收。

鄭百珊醫師指出，事實上，八成異位性皮膚炎患者的病情並非由飲食引起，反而是逐步適應並適量接觸特定過敏原，有助於降低免疫系統的過度反應。因此，家長應在醫師指導下，針對患者狀況選擇適當的檢查及治療方式，避免盲目追求檢測結果。異位性皮膚炎的治療是長期而系統性的，唯有遵循正規醫療指引、積極控制病情並做好日常保養，才能讓患者的生活品質獲得有效改善。

本文經授權轉自：健康好厝邊