台日皆爆諾羅疫情！酒精乾洗手擋不住　藥師揭防護3重點

▲日本、台灣近期都出現諾羅病毒疫情，示意圖。（圖／達志／示意圖）

圖、文／藥師健康新聞網

台日諾羅病毒爆發 感染人數10年來最高峰

避免急性腸胃炎，不只吃生食危險！台灣春節迄今因諾羅病毒發生急性腸胃炎的感染潮，雖有緩慢消退趨勢，但仍是10年來同期最高峰。同時，國人大量出遊的日本也傳出因生食海鮮發生諾羅病毒群聚感染，造成患者上吐下瀉。諾羅病毒全年皆可能傳染，以11月至3月為感染高峰，惟今年因反聖嬰低溫更增加病毒存活在環境中的存活機率。

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諾羅病毒傳染力極強，平均約只需100個病毒顆粒就能引發感染，以食物、水源、物體表面或嘔吐飛沫傳播最多。根據疾管署資料已確認病原體的群聚事件高達99.2%是諾羅病毒感染，國人務必提高食安警覺，飯前飯後做足衛生消毒，感染後也要避免傳染給同住家人。

酒精乾洗手擋不住諾羅病毒 藥師揭3大防護重點

我藥行銷小花藥師花逸修表示，諾羅病毒主要是藉由糞口傳染，因此在上完廁所、準備烹調食物以及進食之前，務必將雙手清潔乾淨，而諾羅病毒特別的是使用「酒精」或「乾洗手」效果可能不佳，務必要使用肥皂清潔雙手後再進食，才能達到最佳的預防效果。

若確診諾羅病毒，建議先不要食用高油脂、高糖分、辛辣重口味食物還有乳製品，小花藥師指出，食物會加重腸道消化的負擔，恐怕會加重嘔吐、腹瀉的嚴重程度，可以先從喝清湯開始嘗試，慢慢加入香蕉、白粥、白吐司、蘋果等食物，並且採取少量多餐，確定不再有嘔吐或腹瀉症狀之後，逐漸恢復為正常的飲食型態。

此外，如果得到諾羅病毒，不建議補充運動飲料，因為市售運動飲料糖分含量較高，過多糖分容易導致腹瀉變嚴重。

小花藥師提醒，目前無針對諾羅病毒的特效藥，治療以支持性療法為主，例如給予止吐或止瀉藥，並且可補充電解質補充品以及益生菌，幫助身體恢復電解質的平衡，以及增加腸道的好菌。電解質的補充，建議從一般藥局即可取得專用的電解水，補充益生菌的時候則要特別注意必須是不含助瀉成分，例如氧化鎂等成份，避免腹瀉加重。

水瀉三次要當心 諾羅病毒潛伏期最長可達48小時

諾羅病毒在低溫時特別活躍，感染後上吐下瀉情況明顯，過去被稱為「冬季嘔吐病」（Winter Vomiting Diseas），由於諾羅病毒為無套膜的RNA病毒，酒精、乾洗手無法消滅，最佳環境消毒方式是稀釋後的漂白水，大人、小孩在疫病高峰期，都應養成「溼洗手」的正確習慣。

疾管署提醒，日常飲食生熟食器具應分開，避免交叉污染。如果需要重複加熱食物，食品中心溫度必須超過70度，民眾備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。避免食用未充分加熱的蛋、肉類，或生食貝類水產品，以降低感染風險。

此外，諾羅病毒潛伏期最長可達48小時，兒童感染時以嘔吐較為常見，尤其年紀較小的幼童更容易出現此症狀，並且可能伴隨發燒。成人感染症狀為腹瀉，也可能伴隨噁心、嘔吐，無論成人或兒童都可能發生噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛、發燒、頭痛、肌肉痠痛、倦怠及寒顫等。只要察覺有不正常的腹瀉（如一天內水瀉三次），就應立即就醫，待症狀解除48小時後再恢復正常生活。

本文經授權轉自：藥師健康新聞網