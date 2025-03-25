30歲後的私密變化？尿失禁、陰道鬆弛、乾澀　醫師建議女性可從5面向觀察

▲鄭畇綺醫師建議女性可從五面向觀察私密處健康。（示意圖／ETtoday新聞雲）

記者陳弘修／台北報導

根據美國泌尿婦科學會（AUGS）針對尿失禁的報告顯示，尿失禁與骨盆底肌肉健康及膀胱功能密切相關，可能影響生活品質，特別是在產後或更年期階段。

研究指出，約30%的20歲以上女性可能經歷輕度漏尿的情形；陰道分娩後約24.5%的個案會出現尿失禁，而在產後3個月內仍有尿失禁情況的個案中，約92%在 5 年後仍持續受到影響。此外，更年期階段因雌激素下降可能導致尿道組織萎縮，使尿失禁的發生率提升至50%，進一步影響日常生活與心理健康。

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靚優健康醫學美容診所院長、前台大醫院總醫師兼任主治醫師鄭畇綺表示，除了產後與更年期相關的尿失禁（Urinary Incontinence），臨床上也觀察到許多個案可能經歷私密健康方面的其他困擾，如分泌物變化、陰道乾澀、陰道鬆弛及小陰唇過長等問題，這些現象已成為女性尋求專業諮詢的常見原因之一。

鄭畇綺去年受邀前往土耳其參加 ESAG 第八屆世界醫學大會，並分享台灣女性的私密健康觀念。她指出，過去許多台灣女性因較為保守，面對產後或熟齡階段的陰道鬆弛、乾澀與敏感度下降等問題，往往選擇默默忍受，認為這是「自然老化」的一部分。然而，事實上，這些變化不僅與年齡有關，也與膠原蛋白流失、賀爾蒙變化及骨盆底肌肉的健康相關。

▲鄭畇綺出席ESAG 世界醫學大會，分享台灣女性私密健康觀念。（圖／記者陳弘修翻攝）

鄭畇綺分享一位38歲產後女性的案例時表示，這位媽媽在生產後發現自己在親密關係中的感受變得遲鈍，甚至在伴侶努力取悅下仍無法像從前一樣享受，困擾她的問題包括陰道乾澀、分泌物異味，導致她變得不敢主動親密，也開始懷疑自己的魅力是否不再。

「其實這類案例很常見。」鄭畇綺指出，女性30歲後膠原蛋白流失速度加快，陰道壁彈性逐漸下降，如果沒有適當的保養與調理，可能會影響親密關係，甚至影響心理健康與自信心。

談到如何照護，鄭畇綺也提出女性可以五個面向觀察自己私密狀況的建議，包括：大笑、咳嗽或運動時是容易出現滲漏尿、分泌物變多或異味產生、陰道乾澀不適、陰道鬆弛，以及進行親密關係時快感減少甚至難以達到高潮。

她表示，如果女性有上述困擾，應該重視私密健康，並定期檢查與保養，「許多人會投入時間照顧肌膚與體態，但同樣也應關注私密部位的健康，以維持整體生理狀況的平衡。」