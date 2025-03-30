56歲癌末女「切腎又長腫瘤」！吃3食物竟康復　醫曝原因：沒再復發

▲嚴重的急性腎衰竭患者，恐需要洗腎。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

腎臟是人體最重要的器官之一，但在台灣慢性腎臟病總病患人數超過200萬人，洗腎率更是世界第一。腎臟科醫師江守山分享了一名56歲女病患的案例，她在左腎切除後，右腎又出現腫瘤，病情已達末期，不過她在接受常規治療的同時，每天攝取3種特定食物，1年半後，病情竟完全緩解，沒有再復發。

江守山在節目《健康好生活》中指出，這名56歲的女性病患被診斷出腎臟癌末期，左腎已被切除，但三個月後右腎又出現腫瘤，病情迅速惡化至第4期，讓她感到十分沮喪，擔心右腎也必須切除，從而需要每周洗腎三次。為此，她詢問江守山除了傳統治療外，是否有其他方法能幫助她對抗癌症。

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江守山除了安排她接受高劑量維生素C注射，還建議她每天攝取3類抗癌食物：首先是大蒜或十字花科蔬菜（如花椰菜），但需在切好後靜置20分鐘再下鍋，以確保大蒜素與蘿蔔硫素充分釋放；其次是堅果，建議每天從核桃或花生中選擇一種；最後是抗癌水果，如蔓越莓、萊姆或蘋果，每天擇一食用。

▲腎臟科醫師教腎臟病飲食。（示意圖／Unsplash）

女病患嚴格遵循這個食療建議，結果在3個月後，右腎的腫瘤竟然消失，而在持續維持此飲食習慣1年半後，癌症未曾復發。江守山表示，這個案例證明即使在癌症末期，食療與治療的結合也能帶來顯著的效果。

談及十字花科蔬菜的營養價值，江守山強調，綠色的花椰菜（青花椰）比白色花椰菜含有更高的蘿蔔硫素，這種成分具有強大的抗癌與抗發炎作用。此外，青花椰菜富含膳食纖維與鉀離子，對身體健康極具益處。不過，他也提醒腎功能不佳的患者需適量攝取鉀含量高的食物。

此外，針對有些人吃花椰菜會脹氣的情況，小兒科醫師麥建方指出，花椰菜含有多醣體，可促進腸道益生菌生長，但其中的棉子糖和蜜三糖無法被人體直接消化，容易產氣。他建議，若有此情況，可補充丁酸梭菌或雙歧桿菌來幫助腸道代謝，減少脹氣不適。