吃炸物、常熬夜讓針眼上身　藥師揭5招加速消退：溫熱濕敷有效

▲眼睛向上看，輕拉下眼瞼，將眼藥水滴入下眼瞼內，才是正確用藥方式。（圖／台南市立醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

長針眼時不免會被取笑是「看了不該看的東西」，也造成誤解。藥師指出，針眼正式稱呼是麥粒腫（Hordeolum），主要成因是眼瞼的皮脂腺堵塞或因手部不潔揉眼引發細菌感染，導致眼皮紅腫、疼痛，甚至影響視線。此外，油性膚質、經常食用油膩或補養類食物、熬夜、內分泌失調也可能提高發生機率。

台南市立醫院藥師李旭崴表示，正確的用藥與護理是加速麥粒腫消退的關鍵，也可以減緩病症引起的不適症狀。建議日常可以依照五步驟進行護理，加速症狀消退。

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1、溫熱濕敷：每天4次，每次5至10分鐘，促進引流。

2、按摩眼瞼：輕柔按摩有助於排水和減輕腫脹。

3、避免隱形眼鏡與眼妝：發炎期間應避免配戴隱形眼鏡及使用眼妝產品，以免加重感染。

4、規律作息：避免熬夜，充足睡眠有助提升免疫力，加快恢復速度。

5、控制飲食：減少高油脂及刺激性食物，如花生、巧克力、海鮮、羊肉、大蒜等，以降低發炎風險。

▲溫熱濕敷促進引流加速麥粒腫消退。（圖／台南市立醫院提供）

李旭崴指出，若症狀明顯或持續未改善，應及早就醫，醫師會依病況開立抗生素眼藥水、眼藥膏或消炎藥等，幫助控制感染與緩解不適。若已形成膿包，則可能需進行切開排膿手術。

眼藥水及眼藥膏的使用需遵循正確步驟，以確保藥效！李旭崴說明，點藥前務必先徹底清潔雙手，如果戴隱形眼鏡也要先取下。而正確滴藥也有訣竅，應該眼睛向上看，輕拉下眼瞼，將眼藥水滴入下眼瞼內；眼藥膏則擠出米粒大小，由內向外點於結膜囊內。

李旭崴指出，藥劑點入眼睛之後要輕閉30秒至1分鐘，輕壓內眼角以防藥液流失，並用乾淨紗布擦去多餘藥液。在使用順序方面，如需同時使用眼藥水與眼藥膏，應先滴眼藥水，間隔5至10分鐘後再塗眼藥膏。