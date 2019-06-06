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新手媽胸部痛炸！針一抽…「臭酸綠奶水」流出　醫秒驚呆

點評:綠色的奶......
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▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）
▲新手媽因感染金黃色葡萄球菌，胸部爆痛就醫。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李佳蓉／綜合報導

懷孕時除了得忍受各種孕吐、腰痠背痛的不適，新手媽媽的「哺乳血淚史」更是讓人永生難忘！無數個流淚脹痛的夜晚，只有生過小孩的媽才能體會。一名30多歲的新手媽產後乳房腫脹，醫師用超音波一照乳房裡積滿奶水，痛到不行，必須馬上抽出舒緩，沒想到針一插入，竟流出「綠色臭酸奶」連醫師都看傻眼。

外科醫師林惠鈺在《醫師好辣》節目中分享，在門診中曾遇一名30多歲對哺乳一竅不通的新手媽媽，自述在生產後乳房脹得不得了，疼痛不已，用超音波一照「全部都是奶，全部積在乳房」，醫師也透露這種情況「真的很痛」，而當下緩解的方法就是用針頭將乳汁抽出，「結果我那時候超音波放下去，針一進去抽出來，全部都綠色的，奶水，綠色的奶水」，讓醫師和新手媽當場驚呆。

新手媽胸痛炸！醫針一抽…「綠色臭酸奶水」流出驚呆。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）
▲醫師用針一插，竟抽出「綠色臭酸奶水」驚呆。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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林惠鈺說「講簡單一點就是臭酸的奶！」後來將奶水送化驗，竟發現感染金黃色葡萄球菌，讓乳房從未受傷的新手媽媽百思不得其解：「怎麼會莫名其妙進去？」。醫師解釋，由於新手媽媽沒哺乳經驗，產後睡眠品質嚴重受損，在免疫力變差情況下，一點點的細菌就可能中鏢！寶寶嘴巴口水，加上媽媽皮膚表皮上的金黃色葡萄球菌跑進去，免疫力一低下溜進乳管恐嚴重爆發，更直言「那個非常痛」。

但林惠鈺也說，該情況吃藥效果差，最快方式即為媽媽「自行排掉」，她也曾遇過脹奶嚴重的媽媽，竟是靠著丈夫和妹妹「幫忙吸奶」舒緩脹痛症狀，讓醫師大感驚訝。但她認為，媽媽脹奶時應由沒有牙齒的寶寶「用力吸吮」效果最好，因為大人有牙齒，因此無法準確的使力。

胸部,乳房。（圖／達志示意圖）
▲醫師建議，乳腺發炎必須擠出乳汁降低乳房內壓力，再給予抗生素治療。（圖／達志／示意圖）

婦產科醫師陳保仁也解釋，媽媽被賦予哺育母乳的神聖工作，在該種情況下，建議可先短暫冰敷使乳汁減少，第二則是排除乳房中的「髒東西」。一般成人口腔細菌多，因此不建議以嘴幫忙吸吮。目前有很多專業人士可協助，也有多項工具可利用，並非只有大家想像中「靠擠奶」排除乳汁，像是遠紅外線或其他輔助工具，都可讓乳汁暢通一些。

台北長庚產科主任蕭勝文受訪時指出，一般金黃色葡萄球菌感染應為「乳腺（管）發炎」，當出現乳房紅腫、熱痛的症狀，原則上以口服抗生素治療，嚴重者甚至要住院打抗生素，甚至切開引流。若要改善乳房脹痛的症狀，可服用止痛藥，或是冰敷緩解，也要自行擠出乳汁降低乳房內壓力，狀況危急者則必須抽吸或者切開引流。

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