「金髮Yuki」假冒義消引關注！醫點出「5大可能問題」

▲Yuki假冒義消，引發社會關注。（圖／民眾提供）

生活中心／台北報導

台中市3歲男童溺斃，救援現場出現假義消「金髮Yuki」，引發社會關注。針對「假冒」行為，精神科醫師指出，這可能跟「身分認同、自戀型人格障礙、欺詐行為、社交需求和心理壓力」等5大問題。

台中一名3歲男童日前在自家浴缸中溺水，未料趕抵現場實施CPR的「金髮Yuki」事後卻被發現根本不是義消，還穿著EMT外套假冒緊急救護技術員，引起死者家屬質疑，事後Yuki還被爆出用假身分工作，還自稱自己日本人。

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精神科醫師楊聰財指出，這類假冒行為過去也曾發生，這類人可能長期面臨一些問題，第一是「身分認同」，他可能在成長過程或在社會中遇到一些身分認同的困難，所以他試圖透過偽造身分或是誇大自己，來獲得外界的認可和尊重。

第二是「自戀型人格障礙」，這種人格會對自己的重要性有誇大感，且需要過多的讚美和認可，對他人的情感缺乏共情等，偽造身分可能是為了滿足自己的自戀需求。

第三是「欺詐行為」，這是一種心理障礙，患者會為了獲得社會地位或心理上的滿足感，進而偽造、誇大、引起疾病或傷害來獲得關注、同情或其他情感上的滿足。

第四是「社交需求」，因為個案有強烈的社交需求，希望通過偽裝身分，來提升自己的社會地位和自我價值感。第五則是「心理壓力」，個案可能感受到家庭或社會壓力，可能使他在尋找認同和自我價值的過程中，選擇了不恰當的方式。

楊聰財說，這類人可能需要心理專業介入和輔導，去釐清他們內在的問題，評估適當的治療方式。