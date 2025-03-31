知名店家上榜！北市抓3家花生粉黃麴毒素超標、豆干有殺菌劑　

▲花生粉檢出黃麴毒素超標。（圖／台北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布「114年度清明祭祀食品抽驗結果」，總計有6件產品不符規定。其中有3件花生粉黃麴毒素超標，包括「禾溢承精緻潤餅（南港軟體園區店）」、「豬血幫米血糕（萬華康定店）的老夫妻米血糕專用花生粉」和內湖的「豪棧小吃店」，另內湖區的「大溪素霸王」豆干絲殘留過氧化氫等。

台北市衛生局在清明節前至轄內潤餅皮專賣店、廟宇周邊食品販售店、市場、連鎖超市及批發零售業者等地點，抽驗49件應節食品，檢驗結果5件不符規定，其中3件「花生粉」檢出黃麴毒素超標，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定；2件豆類製品「豆干絲」檢出食品添加物殺菌劑過氧化氫，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定；另查有1件「草仔粿（蘿蔔絲）」屬包裝食品惟未標示有效日期。

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台北市衛生局科長林冠蓁表示，針對上述不符規定產品，已令販售地點業者立即下架不得販售，其中4件（花生粉3件及草仔粿1件）經追查違規產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理，另有2件（豆干絲）依行政程序調查中。

▲「豆干絲」檢出食品添加物殺菌劑過氧化氫。

「黃麴毒素」為誘發肝癌的主要毒素之一，具有極高熱安定性，需加熱至極高溫（237~306°C）才可分解，台灣屬高溫潮濕氣候，米、麥、豆、五穀雜糧或其相關製品等若未妥善保存，容易孳長黴菌，可能導致黃麴毒素污染，難以一般烹煮方式或加工製程去除，民眾選購時須注意產品儲存環境，避免潮濕發霉，包裝若有破損或色澤改變，不可購買，如產品已經發霉或過期，應立即丟棄。

「過氧化氫（H2O2）」俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常使用於魚肉煉製品（魚丸、魚板、甜不辣及花枝丸）及豆類製品（豆腐、豆干、干絲、麵腸）之加工過程，依據食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，食品中不得殘留，同時亦規定不得使用於麵粉及其製品，食用過量可能會引起頭痛、嘔吐等症狀；由於過氧化氫溶於水，烹調豆製品前可用溫水浸泡或汆燙，減少食品添加物殘留。

