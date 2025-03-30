羅志祥母罹阿茲海默症　醫推1飲食法「大腦可年輕7.5歲」

▲醫師提醒，失智其實早在症狀出現的10年前。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

藝人羅志祥透露母親確診「阿茲海默症」，引外界關注。醫師指出，失智其實早在症狀出現的10年前，身體就已經在悄悄發出訊號，介入的時間點不是等病情發生，而是從還來得及的現在開始，其實能透過飲食讓大腦年輕7歲半，而根據研究顯示，只要持續實踐「麥得飲食」5年，大腦的認知年齡可以年輕7.5歲。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書發文表示，一項關鍵研究揭示了失智預防的嶄新轉捩點，該研究發表於 2025 年《Alzheimer’s & Dementia》期刊的十年追蹤研究指出，當血液中的p-tau217蛋白濃度升高時，即便當下仍無明顯症狀，未來十年內發展為輕度認知障礙甚至失智症的機率高達76%。

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張家銘說，真正有效的飲食，是現今越來越推廣的「麥得飲食（MIND Diet）」，這是專門為了預防神經退化與阿茲海默症所設計的飲食方式，融合了地中海飲食與得舒飲食的優點，但特別針對「保護大腦」這件事做了優化，重點是「它很好吃，而且不難做。」

根據美國洛許大學的一項研究指出，只要持續實踐麥得飲食5年，大腦的認知年齡可以年輕7.5歲。更棒的是，即使做不到百分百完美，只要「做到一半」，也能讓失智風險降低35%。

張家銘直言，麥得飲食的魔法，就是「喜歡的東西，很多都可以吃」，不是從此不能喝酒，晚餐小酌一杯紅酒還有助於保腦；不是從此和肉類說再見，而是把重點從紅肉移到雞肉、魚類，還有大豆蛋白。

他進一步舉例，常常推薦大家在早餐加點藍莓、覆盆子，這不但增加纖維，也富含抗氧化的花青素，能幫助減少腦部自由基傷害，吃沙拉用橄欖油取代沙拉醬，就是幫大腦多了一層抗發炎保護傘，嘴饞時吃無調味堅果當點心，不只能護腦，還能穩血糖。

另外，晚上炒菜用橄欖油，主餐用鯖魚配燙青菜，就是在吃「腦部最愛的營養組合」，還有蛋黃裡的卵磷脂和維生素B12，是神經修復的好幫手。

張家銘提醒，每天吃進嘴裡的選擇，不只是為了今天的體力，而是為了十年後，還能記得身邊的人、說出想說的話、擁有清楚的意識，那這些選擇，就不再只是飲食，而是一種人生規劃，只要願意從餐桌開始，就像在幫未來的大腦鋪路。